[{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","shortLead":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","id":"20191017_apple_marka_google_interbrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec690c39-f9dd-4ac0-9a2d-d88879612732","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_apple_marka_google_interbrand","timestamp":"2019. október. 17. 17:09","title":"Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő...","id":"20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9fa35-5607-49d4-ade4-c085761f5592","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 13:04","title":"Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vígh György 66 éves éves volt.","shortLead":"Vígh György 66 éves éves volt.","id":"20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e33df1-982d-4b7d-bd54-178a03508c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","timestamp":"2019. október. 16. 21:31","title":"Meghalt a testnevelő tanár, aki több gyereket is megmentett a veronai buszbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. A miértet egyelőre senki sem tudja, de volt, aki egy hónapig nem fért hozzá a fiókjához.","shortLead":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon...","id":"20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2b3ec-e229-4e65-9a3d-22a730494ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 17. 13:03","title":"Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","shortLead":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","id":"20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cabd74b-9bad-4816-9fc7-d0fcfbb57d5b","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","timestamp":"2019. október. 18. 07:45","title":"Vitray: „Nem tudom, illik-e ilyet mondani, de gondnokság alá helyezett ez az első évfolyam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy osztályműsorban idéztek fel a 12.-esek egy megtörtént tanár-diák viszonyt. ","shortLead":"Egy osztályműsorban idéztek fel a 12.-esek egy megtörtént tanár-diák viszonyt. ","id":"20191017_Sajatos_neveles_egy_keszthelyi_gimnaziumban_nyilvanos_bocsanatkeresre_kotelezetek_diakokat_es_egy_tanart_egy_musor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3eac92-cc86-4a75-9a4f-4ccb62979900","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Sajatos_neveles_egy_keszthelyi_gimnaziumban_nyilvanos_bocsanatkeresre_kotelezetek_diakokat_es_egy_tanart_egy_musor_miatt","timestamp":"2019. október. 17. 10:58","title":"Sajátos nevelés egy keszthelyi gimnáziumban: nyilvános bocsánatkérésre köteleztek diákokat és egy tanárt egy műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","shortLead":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","id":"20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09467a0-a64a-4a0c-b484-28ec3a5ade89","keywords":null,"link":"/elet/20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","timestamp":"2019. október. 16. 11:38","title":"#Godislove kampánnyal válaszolnak a Coca-Cola melegbarát üzenetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]