[{"available":true,"c_guid":"cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben, frissen érjen el az európai asztalokra, ugyanis az áruk utaztatása 2-3 hónapot vett volna igénybe. Ma azonban az se lehetetlen, hogy egy aznap reggel, egy távoli országban feladott áru estére több ezer kilométerrel arrébb mozogjon. Hogy hogyan? Cikkünkből ez is kiderül.","shortLead":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben...","id":"20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa06611-9b90-4e1a-a54c-3487f70004c5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","timestamp":"2019. október. 18. 07:30","title":"Friss túró rudit enne Londonban? Ennek mára már semmi akadálya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","shortLead":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","id":"20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4834eaa0-b9bd-48c0-b5e6-700a437630bd","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","timestamp":"2019. október. 18. 09:39","title":"Tóth Gabi titokban ment férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észak-koreai hackercsoport támadhatja ezúttal elsősorban az Apple gépeit használókat.","shortLead":"Észak-koreai hackercsoport támadhatja ezúttal elsősorban az Apple gépeit használókat.","id":"20191018_lazarus_group_hamis_weboldal_kriptovaluta_szoftver_mac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345c801a-e14c-4447-b4e6-1137fc81bf9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_lazarus_group_hamis_weboldal_kriptovaluta_szoftver_mac","timestamp":"2019. október. 18. 11:03","title":"Észak-Koreából elkezdték erőből támadni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","shortLead":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","id":"20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd767f-421c-4972-bf43-a8db177a1e2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","timestamp":"2019. október. 18. 11:26","title":"Kovács András Péter végleg leszámol a magyar egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","shortLead":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","id":"20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a22e5a3-46b4-4342-86bc-62a1c9106a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","timestamp":"2019. október. 18. 14:05","title":"Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai írószövetségtől kezdve az albán miniszterelnökig sokakat megdöbbentett, hogy egy olyan író kaphatja meg idén a Nobel-díjat, aki tagadja a srebrenicai népirtást és gyászbeszédet mondott a szerb diktátor, Slobodan Milosevic temetésén. ","shortLead":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai...","id":"201942_ossztuz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775a1b1-d199-4539-8a8e-98d6b851cb45","keywords":null,"link":"/360/201942_ossztuz_alatt","timestamp":"2019. október. 19. 16:02","title":"Össztűz zúdult a háborús bűnösökkel barátkozó új Nobel-díjas íróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetése ellen pénteken.","shortLead":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott...","id":"20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f228f475-46dd-4d95-a1eb-abee328aa94c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","timestamp":"2019. október. 18. 09:32","title":"Általános sztrájk kezdődött Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]