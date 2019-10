Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus helyzetbe Magyarországon, miután egyre nehezebb körülmények között dolgoznak az ortopédcipő-készítők, akik nemcsak az egyre több ellátásra szorulót nem fogják tudni ellátni, de a legtöbbjük már a következő pár hónapot sem tudja finanszírozni.","shortLead":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus...","id":"20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29664642-6a87-493d-9656-4f3b3084ea8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","timestamp":"2019. október. 18. 12:01","title":"Kritikus helyzetbe került az ortopédcipő-készítés Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök kampányfőnöke szerint jól megy a klub, nem a márkaépítés a cél.","shortLead":"Az elnök kampányfőnöke szerint jól megy a klub, nem a márkaépítés a cél.","id":"20191017_Trump_sajat_golfklubjaban_rendezik_meg_a_kovetkezo_G7csucsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9720b6f3-ee4a-4751-98ff-b639b9369712","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Trump_sajat_golfklubjaban_rendezik_meg_a_kovetkezo_G7csucsot","timestamp":"2019. október. 17. 19:15","title":"Trump saját golfklubjában rendezik meg a következő G7-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","shortLead":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","id":"20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cabd74b-9bad-4816-9fc7-d0fcfbb57d5b","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","timestamp":"2019. október. 18. 07:45","title":"Vitray: „Nem tudom, illik-e ilyet mondani, de gondnokság alá helyezett ez az első évfolyam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ab85-5f09-4dc7-8d22-84d130317d3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","timestamp":"2019. október. 18. 19:58","title":"\"Urban vs Orban\" - Egy biciklis oldalnak is bejött a Városházára érkező Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bbafff-9e60-4015-8e8e-0ece5cea220a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arapaima pikkelyei szívósak, és jól illeszkednek, a hal így a piranhák általi támadást is képes túlélni.","shortLead":"Az arapaima pikkelyei szívósak, és jól illeszkednek, a hal így a piranhák általi támadást is képes túlélni.","id":"20191017_arapaima_pikkely_pirhanha_golyoallo_melleny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bbafff-9e60-4015-8e8e-0ece5cea220a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae9cb46-0846-4206-b376-ab2fcfc5e0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_arapaima_pikkely_pirhanha_golyoallo_melleny","timestamp":"2019. október. 17. 22:03","title":"“Golyóálló” mellény védi a világ egyik legnagyobb édesvízi halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8af66d-d4a9-46cc-b0a5-e1f142894400","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem védi törvény a 3-as metróvonal felújítására kötött kormányzati támogatási szerződést – írja az Mfor, amelynek kormányközeli forrása szerint korai még azt a kérdést feltenni, magára hagyja-e a kabinet a fővárost.","shortLead":"Nem védi törvény a 3-as metróvonal felújítására kötött kormányzati támogatási szerződést – írja az Mfor, amelynek...","id":"20191017_3as_metro_felujitas_tamogatasi_szerzodes_fovaros_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8af66d-d4a9-46cc-b0a5-e1f142894400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b932fd-a7f6-4922-bcb0-685434c45c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_3as_metro_felujitas_tamogatasi_szerzodes_fovaros_kormany","timestamp":"2019. október. 17. 13:56","title":"Akár ki is hátrálhat a kormány a 3-as metró támogatási szerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést tehessen fel a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést...","id":"20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91470d8b-3619-4290-ab30-17fc3d323a63","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. október. 17. 14:57","title":"A CEU-tól Orbán Ráhel pelenkájáig: Így nyírja tovább a független sajtó lehetőségeit Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639fbf53-3daa-4721-be8e-41e31b6a2a3f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Jogosan bírságolták meg Borkai Zsolt győri polgármestert, amiért gyerekeket felhasználva kampányolt – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Jogosan bírságolták meg Borkai Zsolt győri polgármestert, amiért gyerekeket felhasználva kampányolt – mondta ki...","id":"20191018_Borkai_Zsolt_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639fbf53-3daa-4721-be8e-41e31b6a2a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2779e89-2b28-40bd-b1e6-729c761251ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Borkai_Zsolt_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. október. 18. 16:23","title":"Borkai Zsolt veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]