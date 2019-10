Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be7513d3-b4e3-48ec-90d0-2df87dd69cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon megsemmisítették a vasárnapi voksolás eredményét. Jászeberényben szoros eredményben kapott ki a kormánypárti jelölt. A vasárnap megválasztott városvezető arról számolt be, hogy megsemmisített iratokkal teli zsákokat talált a polgármesteri hivatalban.","shortLead":"Első fokon megsemmisítették a vasárnapi voksolás eredményét. Jászeberényben szoros eredményben kapott ki a kormánypárti...","id":"20191019_Ledaralt_iratokkal_teli_zsakokat_talalt_Jaszberenyben_a_frissen_megvalasztott_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7513d3-b4e3-48ec-90d0-2df87dd69cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6a9571-f780-4b8a-9959-80b71410b269","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Ledaralt_iratokkal_teli_zsakokat_talalt_Jaszberenyben_a_frissen_megvalasztott_polgarmester","timestamp":"2019. október. 19. 12:01","title":"Megismételhetik a polgármester-választást Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","shortLead":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","id":"20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0903bf42-1e72-455d-87e5-5c3d81bc561d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. október. 19. 12:12","title":"Halálos motorbaleset Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","shortLead":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","id":"20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752e788-8f03-43dc-b768-2eb30e29fe3c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","timestamp":"2019. október. 20. 13:51","title":"Tűzoltók hozták le a bajba jutott kirándulót Kazárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","shortLead":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","id":"20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a1f405-8fea-43c9-a611-62fc6ef587f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","timestamp":"2019. október. 20. 10:03","title":"5200 éves sírrendszert tártak fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]