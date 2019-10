Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek, Olga Tokarczuknak, aki szabadelvű, vegetáriánus és feminista. Róla beszélgettünk egyik fordítójával, a József Attila-díjas Pálfalvi Lajossal, aki személyesen is ismeri a lengyel írónőt.","shortLead":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek...","id":"201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc80be1-1532-4095-b03a-84122f5ff824","keywords":null,"link":"/360/201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","timestamp":"2019. október. 19. 16:00","title":"A friss Nobel-díjas, aki nem engedi, hogy előirják neki, ki legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az internetet ellepik a manipulált képek. A Deutsche Welle megmutatja, miként dönthetjük el, hogy egy kép valódi vagy kamu.","shortLead":"Az internetet ellepik a manipulált képek. A Deutsche Welle megmutatja, miként dönthetjük el, hogy egy kép valódi vagy...","id":"20190930_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamukepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50126d6-a432-4de4-8661-66232223be4f","keywords":null,"link":"/360/20190930_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamukepeket","timestamp":"2019. október. 20. 17:00","title":"Miként ismerjük fel a kamuképeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca650711-ea17-4b94-b91e-0716bffa62aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellép az ütőhangszerek varázslója, Martin Grubinger is, aki időnként elordítja magát, visít, lelkesen mutogat, vicsorít a közönségre, s beszélni tanít egy stoptáblát.","shortLead":"Fellép az ütőhangszerek varázslója, Martin Grubinger is, aki időnként elordítja magát, visít, lelkesen mutogat...","id":"201942_koncert__utni_verni_origo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca650711-ea17-4b94-b91e-0716bffa62aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70dc139-8493-44ef-81de-1be262e80169","keywords":null,"link":"/360/201942_koncert__utni_verni_origo","timestamp":"2019. október. 19. 13:45","title":"Szó szerint ütős koncerten játsszák Eötvös Péter műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","shortLead":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","id":"201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918a3941-4f3e-44a3-af3b-9c949325c2b5","keywords":null,"link":"/360/201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. október. 19. 10:00","title":"Tanácsokat adna dizájnbetonnal világhírűvé vált házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","shortLead":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","id":"20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808bad43-fd6d-4f5f-923b-9ad5de17c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","timestamp":"2019. október. 18. 18:06","title":"Az új pécsi polgármester már el is kezdte az önkormányzati cégek átvilágítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]