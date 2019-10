Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt eltöltünk. Egy magyar találmánynak köszönhetően ezt az időt mostantól egy kicsit jobban is kihasználhatjuk.","shortLead":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt...","id":"20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857bcee9-eb58-470e-87ad-8bb387e006a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 20. 14:00","title":"Kipróbáltuk a magyar okostükröt: szebbé nem tesz, de picit okosabbá igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön az Orionidák meteorraj. Illetve a Föld száguld keresztül a részecskéken, amiket a Halley-üstökös hagyott hátra 1986-ban.

