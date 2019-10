Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök...","id":"20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76352344-076b-4b4e-a56a-b3f32fc1d016","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Radar 360: Radikális iskola költözhet a fővárosba, visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","shortLead":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","id":"20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc2a3b5-c39a-4fcd-ab00-a8d109c65188","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. október. 22. 07:08","title":"Marad a napos idő, de két megyére is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik gond a Snaptube nevű androidos alkalmazással. A másik, hogy fizetős szolgáltatásokat aktivál, szintén a háttérben.","shortLead":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik...","id":"20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58449210-a441-4099-8cde-39a6407e9ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","timestamp":"2019. október. 21. 09:03","title":"Törölje le a telefonjáról ezt az alkalmazást, különben pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"Vértessy Péter","category":"tudomany","description":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció előtt azonban sok akadály van.","shortLead":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció...","id":"20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2b990a-6d92-4f54-9ba3-c5841705fa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","timestamp":"2019. október. 20. 17:30","title":"Digitális országutak: mi legyen a jó öreg sofőrökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","shortLead":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","id":"20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc3ea0-7aa8-4536-83b9-5f09618aeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. október. 21. 07:04","title":"Több autó ütközött az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]