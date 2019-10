Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2584c8-131e-4781-b69d-09ee474e896c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai körökben azt beszélik, ez az óvodák államosítása felé vezető egyik első lépés lehet.","shortLead":"Szakmai körökben azt beszélik, ez az óvodák államosítása felé vezető egyik első lépés lehet.","id":"20191022_Az_ovodasok_is_bekerulnek_a_Nemzeti_Alaptantervbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2584c8-131e-4781-b69d-09ee474e896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e5cb99-5495-4c4c-b092-0f98316a28ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Az_ovodasok_is_bekerulnek_a_Nemzeti_Alaptantervbe","timestamp":"2019. október. 22. 11:37","title":"Az óvodások is bekerülhetnek a Nemzeti Alaptantervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet két helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben rendeznek meg.","shortLead":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet...","id":"20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd05922b-5032-465f-81b6-432adbb171b1","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","timestamp":"2019. október. 21. 06:14","title":"Jim Jarmush új filmjével indul a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész-rendező szerint esélyes, hogy egy másfajta út kezdődik. Színigazgatói posztra viszont nem pályázik.","shortLead":"A színész-rendező szerint esélyes, hogy egy másfajta út kezdődik. Színigazgatói posztra viszont nem pályázik.","id":"20191022_Alfoldi_Karacsony_megvalasztasa_utan_Euforiat_ereztem_Remenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74134918-04c0-41b4-bf41-aaa3ab013fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Alfoldi_Karacsony_megvalasztasa_utan_Euforiat_ereztem_Remenyt","timestamp":"2019. október. 22. 14:07","title":"Alföldi Karácsony megválasztása után: Eufóriát éreztem. Reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","shortLead":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","id":"20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665045a4-80ac-4a41-bf25-a4d78a840906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","timestamp":"2019. október. 21. 18:44","title":"Mészárosék szerint tőzsdei visszaélés történhetett az Opus-részvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kurd harcosok kivonultak vasárnap a török határ mentén fekvő Rász al-Ainból - közölték kurd források és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat.","shortLead":"A szíriai kurd harcosok kivonultak vasárnap a török határ mentén fekvő Rász al-Ainból - közölték kurd források és...","id":"20191020_Torok_offenziva__A_kurd_harcosok_kivonultak_Rasz_alAinbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b883b81-04d7-4d27-93fa-8044b3185b03","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Torok_offenziva__A_kurd_harcosok_kivonultak_Rasz_alAinbol","timestamp":"2019. október. 20. 21:22","title":"Török offenzíva - A kurd harcosok kivonultak Rász al-Ainból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné megkapni a fontos e-mailjeit, annak frissítenie kell a készüléken futó iOS-t.","shortLead":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné...","id":"20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0a581a-bcb7-4446-a8a7-ee1c50546155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","timestamp":"2019. október. 21. 09:33","title":"Figyelmeztet az Apple: azonnal frissítse régebbi iPhone-ját és iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","shortLead":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","id":"20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde9afb1-c077-4248-a173-7e6dc04c6fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","timestamp":"2019. október. 21. 16:10","title":"Harmadszorra sem sikerült Hidvéghinek, elvérzett a néppárti jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]