[{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért...","id":"20191022_baunei_google_maps_terkep_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643bf221-8dbe-48d2-a13a-956d8450c7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_baunei_google_maps_terkep_navigacio","timestamp":"2019. október. 22. 08:03","title":"Egy olasz falu azért könyörög, hogy senki ne használja a Google Térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett. Az érkező kistestvér a huszonkettedik gyerek lesz a családban.","shortLead":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett...","id":"20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df642117-9edb-45ad-883b-7563db5e53f6","keywords":null,"link":"/elet/20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","timestamp":"2019. október. 21. 17:18","title":"Ez már két focicsapat: a 22. babát várják Anglia legnépesebb családjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika a digitális népművészeknek: Hadházy Ákos Orbán Viktor elé tett táblája sokak fantáziáját beindította hétfő délután.","shortLead":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika...","id":"20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8694f-dec8-4403-a6a4-f2770e8b34d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","timestamp":"2019. október. 21. 18:03","title":"Ömlenek a mémek a Hadházy tábláját lenyúlni próbáló Orbánról, Borkai is előkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő. A lakodalmat az egyik legnagyobb francia királyi kastélyban tartották. ","shortLead":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő...","id":"20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0729c6d-f755-44da-bace-6251863359d4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","timestamp":"2019. október. 21. 10:21","title":"Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon kiemelt téma lesz a Földünk kizsigerelése, a fake news jelensége és a független média kérdése, valamint igazi szenzáció, hogy ezúttal már VR-szemüveggel is meg tudunk nézni néhány alkotást. ","shortLead":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon...","id":"20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de6f642-f40a-482b-a714-1f460334d3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","timestamp":"2019. október. 22. 11:07","title":"A jövő megérkezett: először láthatunk VR-filmeket a legmenőbb dokumentumfilmes szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]