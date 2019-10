Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus használatot.","shortLead":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus...","id":"20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76faeaa-69cc-40c3-80c7-e143fcbf56ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Mit szólna egy ilyen 625 lóerős kombi BMW M8-hoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","shortLead":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","id":"20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19140922-20db-4626-84ef-240480ac52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","timestamp":"2019. október. 21. 13:53","title":"Videón, ahogy Orbán megpróbálja kirángatni a táblát Hadházy kezéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett. Az érkező kistestvér a huszonkettedik gyerek lesz a családban.","shortLead":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett...","id":"20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df642117-9edb-45ad-883b-7563db5e53f6","keywords":null,"link":"/elet/20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","timestamp":"2019. október. 21. 17:18","title":"Ez már két focicsapat: a 22. babát várják Anglia legnépesebb családjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság...","id":"20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ffae3-6a51-4076-9109-39a5419a1c1e","keywords":null,"link":"/sport/20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","timestamp":"2019. október. 20. 21:43","title":"Az Old Traffordon ért véget a Liverpool győzelmi sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","shortLead":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","id":"20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e625aae-fbf9-4daa-976c-31f07c4db23d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","timestamp":"2019. október. 22. 06:00","title":"Egyetlen mondattal elintézte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés, amely abból az alkalomból készült, hogy hivatali ideje feléhez érkezett Angela Merkel negyedik kormánya. Egyúttal elkezdődött az értékelés a koalíciós kormányzás folytatásáról.","shortLead":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés...","id":"20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b125497-7fdd-4351-9fbd-d51bb0233346","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","timestamp":"2019. október. 20. 21:56","title":"A németek többsége elégedetlen a kormány teljesítményével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára ismeretlen helyzethez. ","shortLead":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára...","id":"20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e094205-4838-483d-a4d3-b104da73e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","timestamp":"2019. október. 21. 13:10","title":"\"Harcolj a rossz döntések ellen!\" – Orbán levelet írt a fideszes önkormányzati politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]