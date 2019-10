Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett az Azerbajdzsán elleni meccset megrendezni. A bérletes szurkolók pénzvisszatérítést kapnak, mert arra mérkőzésre nem mehettek be.","shortLead":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett...","id":"20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0583779d-5f45-4664-a760-f295f851e146","keywords":null,"link":"/sport/20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 17:59","title":"Visszafizeti az MLSZ a zártkapus meccs árát a bérleteseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","shortLead":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","id":"20191023_osztrak_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7fd29c-b0f3-42f7-a531-07fa37f01a80","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_osztrak_parlament","timestamp":"2019. október. 23. 18:30","title":"Megalakult az új osztrák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","shortLead":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","id":"20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46126fc0-fc6a-479d-88fd-d7ac9b3aaf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","timestamp":"2019. október. 22. 16:41","title":"Fiatból is van olyan, ami annyit ér, mint egy Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd3c9cd-443a-4872-9114-e52243f36af7","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"360","description":"A címben jelzett dátum nemcsak az első szabad október huszonhárom, de az ország államformája is ezen a szimbolikus napon változott meg. Szűrős Mátyás kommunista politikus, KB-, PB-, etc. tag, az országgyűlés akkori elnöke, ekképpen ideiglenes köztársasági elnök, volt moszkvai nagykövet a Parlament erkélyéről mondott beszédben hirdette ki a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások egyik sarkalatos eredményét, az államforma megváltozását. Népköztársaságból köztársasággá. Ugyanekkor egy irodalomtörténész öngyilkos lett. ","shortLead":"A címben jelzett dátum nemcsak az első szabad október huszonhárom, de az ország államformája is ezen a szimbolikus...","id":"20191023_oktober_23_es_a_republikanus_gondolat_vagvolgyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd3c9cd-443a-4872-9114-e52243f36af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f2f020-1210-4aa5-b1c4-86cf556f1917","keywords":null,"link":"/360/20191023_oktober_23_es_a_republikanus_gondolat_vagvolgyi","timestamp":"2019. október. 23. 08:15","title":"Vágvölgyi B.: 1989. október 23. és a republikánus gondolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be938501-b632-4a71-bf69-8b36bea2bd59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megkínzott, egyéves állatot végül egy rendőr fogadta örökbe. ","shortLead":"A megkínzott, egyéves állatot végül egy rendőr fogadta örökbe. ","id":"20191022_A_motorja_utan_kotve_vonszolta_kutyajat_egy_zempleni_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be938501-b632-4a71-bf69-8b36bea2bd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9beb2b28-3aa0-4c66-b146-d515cee520eb","keywords":null,"link":"/elet/20191022_A_motorja_utan_kotve_vonszolta_kutyajat_egy_zempleni_ferfi","timestamp":"2019. október. 22. 11:21","title":"A motorja után kötve vonszolta kutyáját egy zempléni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]