Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fidus biztonsági cég vezetője szerint a Vatikán okosrózsafüzérje hasznos eszköz, csak ne bízza rá az adatait a felhasználó, mert azokat szinte semmi nem védi.","shortLead":"A Fidus biztonsági cég vezetője szerint a Vatikán okosrózsafüzérje hasznos eszköz, csak ne bízza rá az adatait...","id":"20191022_vatikan_okosrozsafuzer_click_to_pray_app_imadkozas_katolikus_vallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a50da4-4c85-4472-a833-63336587dfcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_vatikan_okosrozsafuzer_click_to_pray_app_imadkozas_katolikus_vallas","timestamp":"2019. október. 22. 11:42","title":"Van egy nem is olyan kis baj a Vatikán okosrózsafüzérjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy irányvonalával is szembemegy. ","shortLead":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy...","id":"20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e71e10-a5b8-4e3c-9234-c1deb4323939","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"New York Times: Az amerikai nagykövet már inkább Orbán embere, mint Trumpé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2584c8-131e-4781-b69d-09ee474e896c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai körökben azt beszélik, ez az óvodák államosítása felé vezető egyik első lépés lehet.","shortLead":"Szakmai körökben azt beszélik, ez az óvodák államosítása felé vezető egyik első lépés lehet.","id":"20191022_Az_ovodasok_is_bekerulnek_a_Nemzeti_Alaptantervbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2584c8-131e-4781-b69d-09ee474e896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e5cb99-5495-4c4c-b092-0f98316a28ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Az_ovodasok_is_bekerulnek_a_Nemzeti_Alaptantervbe","timestamp":"2019. október. 22. 11:37","title":"Az óvodások is bekerülhetnek a Nemzeti Alaptantervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszaadta a megbízást Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt elnökét kéri fel az új kabinet megalakítására – jelentette a helyi média hétfő este.","shortLead":"Visszaadta a megbízást Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt...","id":"20191021_benjamin_netanjahu_izrael_kormanyalakitas_kneszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc9f90-d661-4de0-b3cb-afd86fa1f516","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_benjamin_netanjahu_izrael_kormanyalakitas_kneszet","timestamp":"2019. október. 21. 20:23","title":"Képtelen volt kormányt alakítani Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","shortLead":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","id":"20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8d9b-01b0-4fcb-9de2-27b4b2ec36b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 22. 07:28","title":"Johnson három nap alatt nyomná át a parlamenten a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","shortLead":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","id":"20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af8844a-7d99-4b24-9ae6-711f40ef27a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","timestamp":"2019. október. 22. 11:56","title":"Elvenné az erkölcstelen olimpikonoktól a járadékot az olimpiai bajnok politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika a digitális népművészeknek: Hadházy Ákos Orbán Viktor elé tett táblája sokak fantáziáját beindította hétfő délután.","shortLead":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika...","id":"20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8694f-dec8-4403-a6a4-f2770e8b34d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","timestamp":"2019. október. 21. 18:03","title":"Ömlenek a mémek a Hadházy tábláját lenyúlni próbáló Orbánról, Borkai is előkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]