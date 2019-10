Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.

Október 21-én sok űrszervezet vezetője gyűlt össze a Nemzetközi Űrhajózási Konferencián, hogy a világűr meghódításáról tanácskozzon. Természetesen Jim Bridenstine, a NASA első embere is jelen volt, aki az esemény végén igen fontos kérdést kapott:

Mikor juttatunk végre embert a Marsra?

Bridenstine előtt - írja a TechCrunch - az Európai Űrügynökség igazgatója, Jan Wörner felelt, aki viccesen azt mondta, “kedden”. A NASA-vezér - komolyra véve a szót - ezután úgy felelt, ha minden úgy alakul, ahogy azt eltervezték, már 2035-re asztronautát juttathatnak a vörös bolygóra.

Bridenstine szerint a Hold újbóli meghódítása is mindennél fontosabb az űrügynökség számára, ráadásul úgy látja, 2028-ra stabil jelenlétet alakíthatnak ki az égitesten. A NASA korábbi tervei szerint a Mars-misszió a Holdról indul majd, így előtte be kell “lakni” azt. Az űrügynökség ehhez speciális öltözéket készít, melyet a majdani marsi küldetéshez is felhasználják.

Bridenstine megjegyezte, hogy a Mars-expedíció sikere a költségvetésen is múlik, de nemzetközi összefogással (valószínűleg) minden akadály leküzdhető. Ha így lesz, szerinte 2035-ben összejöhet a landolás, és ember léphet a Mars felszínére.

