[{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony OS legyen \"az új Android\". Rossz hír ez az amerikai embargó által továbbra is nehéz helyzetbe hozott vállalatnak, amely ennek értelmében akár éveken át kimaradhat a nyugati piacokról.","shortLead":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony...","id":"20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2470c6d5-e65f-4bca-830c-4596d365575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 23. 13:03","title":"Rossz hírt közölt a Huawei: igazából még messze vannak az Android leváltásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","shortLead":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","id":"20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5287c7e-43bf-4fb0-b578-de9bf669288a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","timestamp":"2019. október. 24. 11:20","title":"Döntött az EU Törvényszéke: Törlik a Rubik-kocka európai uniós védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvileg decemberben megnyílik a kilátó, ahova lifttel is fel lehet majd menni. ","shortLead":"Elvileg decemberben megnyílik a kilátó, ahova lifttel is fel lehet majd menni. ","id":"20191022_Kilatopont_lesz_a_Belvarosi_Plebaniatemplom_tornyaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f5298-2a75-4a48-a5b0-bf392ec820de","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Kilatopont_lesz_a_Belvarosi_Plebaniatemplom_tornyaiban","timestamp":"2019. október. 22. 21:36","title":"Kilátópont lesz a Belvárosi Plébániatemplom tornyaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított városokban, mert mostantól a települések új irányítói határozhatják meg, hogy kinek hol adnak engedélyt a „településkép védelmében”.","shortLead":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított...","id":"20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ddedc-0bd8-4978-8566-6a3a895768c3","keywords":null,"link":"/360/20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","timestamp":"2019. október. 22. 15:30","title":"Eljött a plakátháború újabb felvonása, Karácsony lehet a táblabíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","shortLead":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","id":"20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc334f5-9133-410a-85de-f46c34a52aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","timestamp":"2019. október. 23. 16:26","title":"Pikó András rendőröket kért a megtámadott Aurórához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán válogatott trágárságokat kiabálhassanak neki a rendőrsorfal mögül. ","shortLead":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán...","id":"20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88dd40-83e4-4901-92ad-a03ad27a7844","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","timestamp":"2019. október. 23. 20:52","title":"\"Kommunisták vagytok\" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]