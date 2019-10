Bár a Google “csak” az operációs rendszert biztosítja az androidos telefongyártóknak, annyi beleszólása azért van a dolgokba, hogy bizonyos jellemzőket általános követelménnyé tegyen. Egy kiszivárgott dokumentáció szerint ez utóbbi két új dologgal bővült: a jövőben olyan mobilok jelenhetnek csak meg, melyek támogatják az általános USB-C PD szabványt, és a keresőcég Digital Wellbeing (digitális jólét) nevű szoftvercsomagját.

Az XDA Developers által kiszúrt dokumentumból egyrészt azt lehet kiolvasni, hogy a Google egységesíteni kívánja a gyártók gyorstöltő technológiáját. Sok vállalat zárt eljárásokat alkalmaz, amelyek fő negatívuma, hogy a vásárló nem választhat alternatív megoldást, így kénytelen az adott cég (sokszor drágább) eszközét használni. Ez a verseny szempontjából sem egészséges, hiszen a cégek erőlködés nélkül tarthatják maguk mellett a fogyasztókat.

A Google azonban úgy véli, az USB Power Deilvery szabvány megkövetelésével változtatni lehetne a helyzeten, az új szabvánnyal pedig nem csak a cégek járnának jól: az USB-PD a szokásosnál nagyobb teljesítményű, akár 100 wattos töltést is támogat, ez pedig még tovább csökkentheti a töltési időt. Ahogy az XDA rámutat, a technológiát egyelőre kevesen alkalmazzák, de azzal, hogy a Google most parancsba adta, széles körben elterjedhet. (A cég korábban is próbált tenni az ügy érdekében, akkor azonban még csak ajánlás szintjén.)

Bár a Google egyértelműen fogalmaz, a gyártók így is kihasználhatnak egy kiskaput: a cég azt nem közölte, hogy a töltőknek pontosan mekkora teljesítményen kell dolgozniuk, csupán az USB-PD támogatását tette kötelezővé.

A dokumentációban a Digital Wellbeing fogalmat is említik, vagyis azokról a "digitális jólléti" alkalmazásokról van szó, melyek telepítését elvárja a Google. Android 9, 10 és újabb rendszerű telefonokat csak az a gyártó dobhat piacra, amelyik beépíti a Google által szerdán kiadott 5 alkalmazásból álló szoftvercsomagot, melyben számos olyan funkció található, amely a túlzott mobilhasználattól véd, de ide tartozik a Family Link is, amellyel a gyerekek telefonfüggősége csökkenthető. Ez már csak azért is fontos, mert naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolcórányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent.

