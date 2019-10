Egyre nagyobb probléma a mobilfüggőség, hiszen egyre több helyen érezni a hatását. A vacsorához ülő családok már a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának.

A telefongyártók már elkezdtek ötletelni, hogyan lehetne kezelni a jelenséget. Ezzel egy időben jött létre a Google Digital Wellbeing nevű kezdeményezése is, amely az Androidba épített hasznos funkciókkal próbál segítséget nyújtani azoknak, akik szeretnének visszább venni. A keresőcég most 5 új alkalmazással jelentkezett. A programok érdekessége, hogy valamelyest megnehezítik a telefonhasználatot.

A listán a Morph, az Unlock Clock, Post Box, We Flip és Desert Island appokat találni, és mindegyik más célt szolgál. Az Unlock Clockkal egy interaktív háttérkép költözik be a telefonra, amely jelzi, hányszor oldottuk fel a készüléket, a Post Box pedig az értesítéseket segít kordában tartani. Az appban az is beállítható, mikor szeretnénk ezeket kézhez kapni.

A Morph akár egy játéknak is felfogható: ha a felhasználó telepíti, a napszaknak és a földrajzi helyzetnek beállított alkalmazások lesznek elérhetők a készüléken. Ez akkor ideális, ha a délelőtt például munkával, a délután pedig pihenéssel telik. A Desert Island is hasonló céllal készült, itt azonban sokkal jobban személyre szabhatjuk, milyen appokat érjünk el. A We Flip szintén egy játékos program, ebbe viszont a többieket is bevonhatjuk: ha telepítik, a felhasználók versenyezhetnek, ki bírja tovább a mobilja nélkül. Ha valaki feloldja, az app jelez, és ezzel kiesik a körből.

