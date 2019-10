Elindult az új tévécsatorna, már nézhető az RTL Most+

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten jelentős lehűlés várható. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban pedig helyenként már mínuszok is lehetnek. Emellett változékonyra is fordul az időjárás: többször, többfelé várható eső, zápor - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten jelentős lehűlés várható. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban...","id":"20191027_Idojaras_elorejelzes_minuszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2191f7c2-7483-43fe-b1d3-5fd7a08d783e","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Idojaras_elorejelzes_minuszok","timestamp":"2019. október. 27. 14:58","title":"Elő a kabátokkal: már mínuszok is lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","shortLead":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","id":"20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1781c3cc-fcca-4685-9d4b-c85aabe50885","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","timestamp":"2019. október. 27. 11:46","title":"Kiraboltak egy kispesti taxicéget, a diszpécserek voltak a tippadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","shortLead":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","id":"20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506b9f8-4542-4daf-86ff-329cfa61f0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","timestamp":"2019. október. 28. 14:19","title":"Az adóhivatal hazavágta a román légierőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","shortLead":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","id":"20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4c879-4ccb-48a4-8dc0-aa562c039566","keywords":null,"link":"/elet/20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","timestamp":"2019. október. 26. 18:02","title":"A belvárosban razziázott a rendőrség péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cfa1a7-0869-447c-a0ff-28ae448e6c9d","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A múlt héten, október 23-a alkalmából neonácik grasszáltak a fővárosban. Az ellenzéki érzelmű közvélemény megdöbbent. Az az ellenzéki közvélemény, amelyen belül gyökeresen eltérően ítélnek meg egy korábbi október 23-át. Ahogy magát, 56-ot is. A jelenség arról árulkodik, hogy a párbeszéd még a politikai oldalakon belül sem működik. ","shortLead":"A múlt héten, október 23-a alkalmából neonácik grasszáltak a fővárosban. Az ellenzéki érzelmű közvélemény megdöbbent...","id":"20191028_Balavany_Oktober_huszonharmadikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28cfa1a7-0869-447c-a0ff-28ae448e6c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522e61b3-7e24-4221-8362-1b93444e9e2a","keywords":null,"link":"/velemeny/20191028_Balavany_Oktober_huszonharmadikak","timestamp":"2019. október. 28. 12:30","title":"Balavány: Október huszonharmadikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát.","shortLead":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018...","id":"20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb109811-34ca-443f-9389-3d09a5003d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 28. 09:54","title":"Vádat emeltek az élettársát agyonverő 85 éves férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része a csúcstechnológia – tapasztalta a HVG helyszínen járt tudósítója.","shortLead":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része...","id":"201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05aff06-99a8-4c60-91be-03bd710133d9","keywords":null,"link":"/360/201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","timestamp":"2019. október. 27. 12:00","title":"Kiterjesztett orvoslás: okosszemüvegben operáló sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","shortLead":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","id":"20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb764ff9-090d-495f-9d15-2f0ecd7251f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","timestamp":"2019. október. 28. 12:09","title":"Pesterzsébeten 411 ezer forintra emelték a képviselők bérét, a Momentum kiszállt az ellenzéki együttműködésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]