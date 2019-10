Megérkezett a 11-es iPhone-okhoz készült Deep Fusion nevű kamerás okosság. A különleges képfeldolgozó funkció az elmúlt órákban elérhetővé vált iOS 13.2-vel költözik be az Apple most szeptemberben bemutatott telefonjaira, és nem csak a legdrágább Pro Max, a sima 11-es mobil képeit is jobbá teszi a gyártó szerint.

A funkció lényege, hogy a készülék 9 felvételt csinál egy helyett, majd a másodperc tört része alatt összeméri őket, és nemhogy a legjobbat választja ki, hanem pixelenként kielemzi mindet, majd mindenhonnan a legjobbnak ítélt képpontokat összeválogatva adja ki a végső fotót.

Az Apple szerint a Deep Fusionnal jobb textúrákat, részleteket és csökkentett zajt tartalmazó képeket lehet készíteni gyenge megvilágítás mellett.

A már magyarok által is tölthető frissítést a Beállítások/Általános/Szoftverfrissítés menüpontra lépve lehet a leggyorsabban telepíteni a készülékre. Fontos: mivel a Deep Fusion használatához A13 Bionic chipre van szükség, az újdonságot csak a legújabb telefonokon, vagyis iPhone 11-en, iPhone 11 Prón és iPhone 11 Pro Maxon lehet használni.

Az iOS 13.2 több hibát is javít a készülékeken, ezért mindenképp ajánlott telepíteni.

