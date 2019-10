Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított beismerte tettét.","shortLead":"A gyanúsított beismerte tettét.","id":"20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e3f222-7461-4abf-9cee-257df4e2524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","timestamp":"2019. október. 28. 14:57","title":"Megöltek egy embert Bátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","shortLead":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","id":"20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c4a59-3a76-40b6-9131-b12858607c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. október. 28. 18:03","title":"Hivatalos az Apple új fülhallgatója, megjött az AirPods Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","shortLead":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","id":"20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d35921-9866-403e-a5ca-fd8e262350f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","timestamp":"2019. október. 29. 13:17","title":"Optimistán tekint a jövőbe a Megadeth torokrákkal küzdő énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","shortLead":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","id":"20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa051b8-a819-4c73-9cac-eb8c9f7b0618","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","timestamp":"2019. október. 29. 14:55","title":"Szakértők újabb terrortámadásokra számítanak az Iszlám Állam vezetőjének kiiktatása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","shortLead":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","id":"20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f511e4-a31e-4e3d-ab70-caee5ae203dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","timestamp":"2019. október. 29. 14:04","title":"Hármas kamionbaleset miatt teljes útzár van az M0-s úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","shortLead":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","id":"20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce849f67-d4b0-43b3-98f1-369747d5580c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","timestamp":"2019. október. 29. 06:34","title":"Füttyszó fogadta a fideszes képviselőket Győrben, Borkai nem jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","shortLead":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","id":"20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af619323-f1e3-48a1-bd97-cbacba33994c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","timestamp":"2019. október. 28. 14:21","title":"8-as Golf GTI: íme a magyar kéz által rajzolt új sportkompakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tét 3 milliárd dollár, melyet Ukrajna tranzitdíjként számolhatna el. Meg persze Európa jelentős részének, így Magyarországnak a gázellátása. ","shortLead":"A tét 3 milliárd dollár, melyet Ukrajna tranzitdíjként számolhatna el. Meg persze Európa jelentős részének...","id":"20191029_Ujrakezdodtek_a_gaztargyalasok_az_ukranok_es_az_oroszok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ad236c-3859-47b4-a343-c87dcff747eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Ujrakezdodtek_a_gaztargyalasok_az_ukranok_es_az_oroszok_kozott","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Újrakezdődtek a gáztárgyalások az ukránok és az oroszok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]