[{"available":true,"c_guid":"15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle megmutatja, hogyan ismerjük fel a különbséget a tényleg fontos információk és az álhírek között. ","shortLead":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle...","id":"20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ec9051-390b-4630-9153-2bfd3fc6f26c","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","timestamp":"2019. október. 30. 14:00","title":"Hogyan ismerjük fel az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18524a4d-cae0-402c-8b93-4768b849b582","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené a dalversenyre, esetleg egy trash metal zenekart trollkodni.\r

\r

","shortLead":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené...","id":"20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c592119-f7f6-43d8-a227-aa98619c9c80","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Bencsik András szerint az Eurovízió „egy homoszexuális flottatüntetés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business 2020 című kiadványa. ","shortLead":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business...","id":"20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37818a-b9a7-41f8-9ef5-c93db5cec141","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 29. 16:25","title":"Alig van már hely Kelet-Európában, ahol rosszabb vállalkozni, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","shortLead":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","id":"20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e3011-2e02-42f0-845a-7d756f27b52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","timestamp":"2019. október. 30. 05:12","title":"Jön Putyin, itt számíthat lezárásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott. Ezúttal egy indiai atomerőmű megfertőzését tulajdonítják nekik.","shortLead":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott...","id":"20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da5e9b-ccae-4be4-a1f8-14be6d137aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","timestamp":"2019. október. 31. 09:03","title":"Vírust találtak egy indiai atomerőműben, Észak-Korea műve lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","shortLead":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","id":"20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1dec66-cc92-4b03-b6aa-e65510b6bbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 30. 19:03","title":"Jön a Spotify Kids, a gyerekeknek készült zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős mércét alkalmaz az ellenzéki pártok és az ajánlási csalásokat elkövetőkkel szemben. A Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre – írta Szél Bernadett.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős...","id":"20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b3fa3-0f70-4f52-9261-781ca78fb4db","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","timestamp":"2019. október. 30. 17:10","title":"Szél Bernadett Putyin módszereit emlegeti a NAV momentumos razziája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]