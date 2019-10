Közel negyedévszázadot fog át az alábbi videó, amelyik 1996 januárjától kezdve mutatja meg, hogyan tűntek el és jelentek meg oldalak az interneten (egy timelapse videóról van szó, amelyen csupán az oszlopdiagramok változnak). Míg a kilencvenes évek végén az AOL, a Yahoo és az MSN (Microsoft Network) uralták a netet, addig mára szinte eltűntek, miközben a Google, a Facebook és a YouTube állnak az évek.

Az AOL hanyatlása 2001-ben kezdődött a Yahoo előretörésével, s ettől kezdve – mintha csak egy láthatatlan kéz húzná visszafelé – folyamatosan veszít a látogatottságából. A Yahoo sokáig magabiztosan vezetett, azután 2006-ban megrohamozta őt a Google, és a Yahoo is szép lassan lejjebb csúszott.

A modern kori internet 2007-ben kezdődött, amikor a YouTube és a Facebook is előtűntek a semmiből. A YouTube-ot 2004-ben alapították, de igazi lendületet 2006-ban kapott, amikor 1,65 milliárd dollárért felvásárolta a Google. A Facebook is 2004-ben indult egyetemi hálózatként, majd akkor „futott be” igazán, amikor megnyílt a nagyközönség számára, és a MySpace is feledésbe merült.

© YouTube/Data is beautiful

© YouTube/Data is beautiful

A Google–Facebook–YouTube-triumvirátus 2019-ben is uralja a netet, azonban viszonylagos erejük sokat változott. A Facebook ez irányú részesedése 2014 közepe óta csökken, 2017-ben havonta 28 milliárdan keresték fel, most már „csak” 23 milliárdan (bár ez a szám is lenyűgöző). Azonban a Google forgalma háromszor akkora, sőt, ha a YouTube-ot is hozzáadjuk, akkor négy és félszer.

[Mi a közös Vágási Feriben és L. Simon Lászlóban? 2015 nyarán zárták be az iWiW-et]

A vizualizációnak azonban van egy mélyebb, mögöttes tartalma is. amit érdemes megfontolni: egyetlen technológiai cég sem tudta uralni az internetet a vizsgált időszakban, így egyáltalán nincsen garancia arra, hogy a mai leglátogatottabb oldalak 5, 10 vagy 20 év múlva is ott lesznek az élmezőnyben.

A videót (jó pár más témájú, de hasonló megoldású klippel együtt) egy magát csak „doktorandusz adat geek”-ként emlegető személy készítette a Data is Beautiful YouTube-csatorna számára.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.