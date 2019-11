Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507caa76-ce23-4eab-902a-d732626cf10c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","timestamp":"2019. november. 01. 19:25","title":"Halálos gázolás volt Szajkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A területen nemrég még a kurdok harcoltak a Törökország által támogatott erőkkel ","shortLead":"A területen nemrég még a kurdok harcoltak a Törökország által támogatott erőkkel ","id":"20191102_Kereszteny_harcosok_felugyelnek_tobb_telepulest_is_egy_vitatott_eszaksziriai_tersegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e6275-2b75-45fd-acf9-519ebd975fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Kereszteny_harcosok_felugyelnek_tobb_telepulest_is_egy_vitatott_eszaksziriai_tersegben","timestamp":"2019. november. 02. 15:23","title":"Keresztény harcosok felügyelnek több települést is egy vitatott észak-szíriai térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed30ac9d-d897-4374-aad0-293123df7d64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dehogy volt az ballisztikus rakéta! 