[{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan szerencsétlenül ütközött két focista, hogy egyikük majdnem megfulladt.","shortLead":"Olyan szerencsétlenül ütközött két focista, hogy egyikük majdnem megfulladt.","id":"20191102_A_masszor_mentette_meg_a_focista_eletet_Halasztelken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a41f35b-01c4-4b09-be7f-ef68466f8e1c","keywords":null,"link":"/elet/20191102_A_masszor_mentette_meg_a_focista_eletet_Halasztelken","timestamp":"2019. november. 02. 11:27","title":"A masszőr mentette meg a focista életét Halásztelken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére és a vidéki közösségek fenntartására. De Magyarországon és Közép-és Kelet Európa nagy részén ennek a zöme a jó összeköttetéssel rendelkező hatalmasok zsebébe vándorol – írja elemzésében a The New York Times.","shortLead":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére...","id":"20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9402ff85-a793-4ec1-bc25-3c3b817e5cbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","timestamp":"2019. november. 03. 12:06","title":"New York Times: A közép-európai oligarchák zsebébe vándorol az EU-s agrártámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","shortLead":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","id":"20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceb6661-5966-4235-9dd0-5b75e4cac70f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","timestamp":"2019. november. 02. 19:41","title":"Halálos baleset történt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","shortLead":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","id":"20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69308027-827b-48f1-98d1-30461f1b124c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","timestamp":"2019. november. 02. 06:41","title":"Egy 60 milliós BMW, ami csodálatosan mossa el a határt a 70-es évek és napjaink között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymás után függesztik fel a kilakoltatásokat az ellenzéki kerületi polgármesterek; létszámleépítésre kényszerülhet a Dunaferr; Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Budapesten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egymás után függesztik fel a kilakoltatásokat az ellenzéki kerületi polgármesterek; létszámleépítésre kényszerülhet...","id":"20191103_Es_akkor_kilakoltatas_putyin_dunaferr_vasarloero_autoipar_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05076130-eecf-4d1d-ab7a-9e0bfb75acec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Es_akkor_kilakoltatas_putyin_dunaferr_vasarloero_autoipar_valsag","timestamp":"2019. november. 03. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megálmodta az eurázsiai közös pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]