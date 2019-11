Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az, hogy bár jottányit sem akar engedni, a döntéskörök jelenlegi leosztása alapján nem tudja erőből megvalósítani sportálmait, más magyar város pedig ezekre nem alkalmas. De az ellenzéknek sem lesz olyan könnyű visszautasítani a sportpénzeket.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az...","id":"201944_megkerulos_csel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b72272-3d49-4354-99e6-712d50cffa88","keywords":null,"link":"/360/201944_megkerulos_csel","timestamp":"2019. november. 03. 12:00","title":"Orbán öngólt lőtt a Tarlós-alkuval, most tehetetlen Karácsonnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","shortLead":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","id":"20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c610d1-1fbf-4148-93c4-feee75440001","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","timestamp":"2019. november. 02. 18:46","title":"Megszületett a 301. Hosszú-arany az úszók világkupáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási kampányátadás keretében adták át a félkész játszóteret Érden, a rendőrség jobbikos feljelentés miatt nyomozni kezdett gondatlan veszélyeztetés ügyében.","shortLead":"Választási kampányátadás keretében adták át a félkész játszóteret Érden, a rendőrség jobbikos feljelentés miatt...","id":"20191101_Nyomoz_a_rendorseg_a_botranyosan_atadott_erdi_jatszoter_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20aed1ef-c957-4e43-94cf-1061bf90175e","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Nyomoz_a_rendorseg_a_botranyosan_atadott_erdi_jatszoter_ugyeben","timestamp":"2019. november. 01. 19:15","title":"Nyomoz a rendőrség a botrányosan átadott érdi játszótér ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia több áldozatának családját megtalálták.","shortLead":"A tragédia több áldozatának családját megtalálták.","id":"20191102_Vietnamiak_utaztak_a_brit_halalkamionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f84dfa-fa2e-4a32-a254-16b988ea9c00","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Vietnamiak_utaztak_a_brit_halalkamionban","timestamp":"2019. november. 02. 08:26","title":"Vietnamiak utaztak a brit halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","shortLead":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","id":"20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d176816-ba4b-47ad-8204-c868ca55ec0a","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","timestamp":"2019. november. 02. 11:03","title":"Kilenc év után bezár a Hadik Irodalmi Szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6136223d-e928-4060-9165-55c2e7099bd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Radnóti színházban látható a bátor feldolgozás. Baljós, sötét, látnoki szatíra. ","shortLead":"A Radnóti színházban látható a bátor feldolgozás. Baljós, sötét, látnoki szatíra. ","id":"201944_szinhaz__kiteritenek_ugyis_moliere__the_passion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6136223d-e928-4060-9165-55c2e7099bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8782729-2618-41f2-9670-17dee6e8d3f0","keywords":null,"link":"/360/201944_szinhaz__kiteritenek_ugyis_moliere__the_passion","timestamp":"2019. november. 03. 10:15","title":"Radikális nyíltsággal hozzák a négy összefűzött Molière-művet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]