[{"available":true,"c_guid":"56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.","shortLead":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek...","id":"20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef3fb0-0110-442c-b262-e0ded5250874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","timestamp":"2019. november. 05. 09:03","title":"Videó: Komoly baj van az okoshangszórókkal, filléres trükkel lehet átverni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta a bírák nyugdíjazási korát – így döntött az Európa Unió Bírósága. A varsói illetékesek közölték, mindenképpen véghez viszik az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását.","shortLead":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta...","id":"20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437f45c-bec5-45f8-8eb0-0673ecd9e896","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","timestamp":"2019. november. 05. 12:42","title":"Elmeszelte az EU bírósága a lengyel igazságszolgáltatási reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt, amelynek a prágai Národní galerie (NG – Nemzeti Galéria) főigazgatója és a Muzeum umění Olomouc (MUO – Olomouci Művészeti Múzeum) igazgatója volt az elszenvedője. Ám a reakció is ennek megfelelően hevesnek bizonyult: több mint tízezer felháborodott ember írta alá azt a petíciót, amely szakmai kompetencia hiányára hivatkozva Antonín Stanek kulturális miniszter azonnali távozását követelte.","shortLead":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt...","id":"20191104_Isten_vele_miniszter_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee3c20-b124-408a-9cdd-d7ed0bc78b90","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_Isten_vele_miniszter_ur","timestamp":"2019. november. 04. 15:37","title":"Isten vele, miniszter úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja meghagyni a hackereknek a lehetőséget, hogy átvegyék az irányítást a számítógép felett.","shortLead":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja...","id":"20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc74c5-0946-4f9c-aff3-be1d08046e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","timestamp":"2019. november. 04. 08:03","title":"Üzent a Google önnek is: ha Chrome-ot használ, azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai falu építése. Sokan tiltakoznak a beruházás ellen.","shortLead":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai...","id":"20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d60b-ee38-4776-baba-c544dc3b23f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","timestamp":"2019. november. 04. 22:20","title":"Franciaország legszegényebb megyéjébe építik fel a 2024-es olimpiai falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","shortLead":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","id":"20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37d6017-c049-4f69-bd40-c2c129264065","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","timestamp":"2019. november. 04. 11:43","title":"Timothée Chalamet a szépsége miatt kapott szerepet a Kisasszonyokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint most érdemes kérni az optimális védelmet nyújtó oltást, hogy még nincs itt a járvány. 2020 elejére várják a szakemberek a csúcsot.\r

","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint most érdemes kérni az optimális védelmet nyújtó oltást...","id":"20191105_influenza_jarvany_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a356b-9a86-4fd0-a990-887c7d2b65d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_influenza_jarvany_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2019. november. 05. 12:57","title":"Csak a jövő hét végén érkezik a patikákba az influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte a Depeche Mode-feldolgozásukat.","shortLead":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte...","id":"20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd339092-9db9-4305-b16f-3181c04b1a66","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","timestamp":"2019. november. 04. 11:52","title":"Majka és Curtis újra együtt: íme, az első közös produkciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]