A javítás gazdaságtalan, nem praktikus és bonyolult – így summázható a teardown-okban jeleskedő iFixit csapat véleménye a nemrégiben bejelentett vezeték nélküli fülhallgatóról, a 100 ezer forintos AirPods Próról, természetesen a javíthatóság oldaláról.

No de ne vágjunk a dolgok elébe. A napokban kezdték árulni az újgenerációs vezeték nélküli fülhallgatót, amely jó pár új funkcióval bővült az elődjéhez képest, többek között az aktív zajcsökkentéssel. Az iFixit csapatát szokás szerint az a kérdés izgatta, vajon jobban javítható-e az AirPods Pro, mint a második generációs változat, ami bizony nem jeleskedett ezen a területen, olyannyira nem, hogy végül 0 pontot kapott a maximálisan elérhető 10 pontból, ami a legkönnyebb javítást jelenti. Kiderült, hogy az Apple nem javította a tervezést, az új eszközzel is sok a probléma, ha valaki rendbe akarná hozni.

© iFixit

Bár az AirPods Pro félig-meddig moduláris, azonban a ragasztások megnehezítik, pontosabban lehetetlenné teszik a javítást az eszköz összetörése nélkül. Amint a lenti videóból is kiderül, még az iFixit-esek sem tudták roncsolásmentesen szétszerelni a fülhallgatót. Külön is nehezményezték az akkumulátor eltávolíthatatlanságát, és ez is hozzájárult ahhoz (a cserélhető alkatrészek hiánya mellett), hogy az újdonság sem szerepelt jobban, mint az elődje, újra csak nulla pontot ért el. Ez amúgy ritka az iFixit vizsgálatoknál, bár tavaly a Surface Laptop 2 is ilyen eredményt produkált (javítottak is az utódjánál).

Némi öröm az ürömben, hogy az AirPods Pro akkumulátorai jobbak, mint az elődéi voltak, ami nem jelent hosszabb üzemidőt, nagyjából ugyanolyanra számíthatunk, mint a 2. generációnál. Egyébként az Apple cseréli az akkumulátort, ami 49 dollárba kerül, kivéve, ha valaki megveszi az AppleCare+ for Headphones szolgáltatást, akkor ugyanis nem kell semmit fizetnie.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.