[{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki.","id":"20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336b177-c299-4a4b-bcbf-97c2c785a665","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. november. 06. 11:05","title":"Két autó karambolozott a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is miatta. ","shortLead":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is...","id":"20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48859663-cf9c-4d94-9ef0-b01e7706bd69","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","timestamp":"2019. november. 05. 13:25","title":"Matthew McConaughey is beadta a derekát: beköszönt az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","shortLead":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","id":"20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74edd5-8de5-4b15-a0ed-eaad5aa69dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","timestamp":"2019. november. 06. 12:29","title":"Kabrióban szállította a dupla ágyat és a matracot – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","shortLead":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","id":"20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d6f20-f1d5-4dec-81ff-1d5b8aa2f281","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","timestamp":"2019. november. 06. 06:46","title":"A BKK-tól tanulhatna a MÁV, hogyan kell behajtani a büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi keménypályás challenger-tenisztornáról.","shortLead":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi...","id":"20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34258c4-04cb-4470-b60c-e487539bcbb8","keywords":null,"link":"/sport/20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","timestamp":"2019. november. 06. 15:07","title":"Meccslabdáról kapott ki Fucsovics Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]