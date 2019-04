Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","shortLead":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","id":"20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0d437-43ff-4f99-a210-96cf7ab97006","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","timestamp":"2019. április. 12. 08:21","title":"Csak a gázolaj: itt a dízelmotoros új Audi S6 és S7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e89e805-1e76-4d9c-a8e2-5ffff34bb6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez, amolyan instant tudás videó, minden benne van, de a lényeg az ennél sokkal több.","shortLead":"Ez, amolyan instant tudás videó, minden benne van, de a lényeg az ennél sokkal több.","id":"20190411_ferrari_osszes_auto_maranello_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e89e805-1e76-4d9c-a8e2-5ffff34bb6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3fb5e8-99f3-4154-88af-a01e253fd445","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_ferrari_osszes_auto_maranello_video","timestamp":"2019. április. 11. 19:10","title":"4 perces videóban az összes Ferrari, ami valaha készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kim Kardashian West szeretne valami jót tenni a társadalom érdekében. Néhány éven belül le akarja tenni a jogi szakvizsgát, de már most aktívan harcol az emberek jogaiért. ","shortLead":"Kim Kardashian West szeretne valami jót tenni a társadalom érdekében. Néhány éven belül le akarja tenni a jogi...","id":"20190412_Kim_Kardashian_ugyvednek_tanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d222-b571-41d4-a19f-70ece419290d","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Kim_Kardashian_ugyvednek_tanul","timestamp":"2019. április. 12. 10:50","title":"Kim Kardashian ügyvédnek tanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A választók jogai is sérülnek, amikor az őket képviselni hivatott honatyákat tiszteletdíjuk megvonásával bünteti Kövér László. Jogorvoslatnak helye nincs. Erről ír a friss HVG.","shortLead":"A választók jogai is sérülnek, amikor az őket képviselni hivatott honatyákat tiszteletdíjuk megvonásával bünteti Kövér...","id":"20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cf44eb-4314-4e46-bacf-2bc3380f71b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","timestamp":"2019. április. 11. 14:53","title":"Szél Bernadett: Ha rákényszerülnék, beállok fizikai munkát végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as évkönyvében egymást érik a nagy szavak, a valóság ennél prózaibb, a szuperlatívuszokat csak a klubra fordított közpénzek mennyisége érdemli meg.\r

\r

","shortLead":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as...","id":"20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc12922-f8fe-446a-bdbe-e760b1539be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","timestamp":"2019. április. 10. 16:57","title":"Hősök, erőterek, filozófia - olvasson bele a Puskás Akadémia évkönyvébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","shortLead":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","id":"20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918ea4d6-4f54-4265-ae4e-6d50d6089c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","timestamp":"2019. április. 11. 20:49","title":"A Mazsihisz beszélni akar Gulyás Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát, illetve az önálló közigazgatási bíróságok felállításának tervét. A Kúria egyik tanácselnök bírája gyorsleltárt készített a magyar igazságszolgáltatásról belső szakfórumon.\r

\r

","shortLead":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát...","id":"20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff16d4-8755-429e-9379-b285d09eaf97","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","timestamp":"2019. április. 12. 14:30","title":"Megrendítő beszéd egy közigazgatási bírótól a jogállam vesztéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]