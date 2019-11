Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben az elit körben is külön csoportot képeznek az állami és – a magyar közgazdaság-tudomány specialitásaként – a \"kormányfőközeli\" cégek.","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben...","id":"20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd274f9-e3b6-4ba5-938a-5f442e763bd5","keywords":null,"link":"/360/20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","timestamp":"2019. november. 06. 16:30","title":"A Mészáros-univerzum a HVG Top 500 listáját is átírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","shortLead":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","id":"20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e9cdd-12e4-491b-8018-23d18cfd3dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","timestamp":"2019. november. 06. 13:10","title":"Magyarország rendelkezik az EU-ban a hatodik legrosszabb gyilkossági statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította ezeket. Így november 10-én meg kell ismételni két képviselőválasztást, és előfordulhat, hogy a Fidesz visszaszerzi többségét.","shortLead":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efff7178-b55a-4593-9b48-fe2608a5943b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","timestamp":"2019. november. 07. 19:17","title":"Szekszárd: az Alkotmánybíróság szabad utat adott a vasárnapi újraszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják az oszlopra szerelt gombot. Vagy ha esetleg a szemből érkező autós túl gyorsan hajt.","shortLead":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják...","id":"20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8549674a-0cc1-4aaa-9bc1-9974a631e20d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","timestamp":"2019. november. 07. 06:41","title":"Büntetőlámpa a zebránál: garantáltan pirosat kap, aki túl gyorsan hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","shortLead":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","id":"20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf14dc2-ad01-4bea-9c23-b03744e2f4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. november. 07. 08:18","title":"Nem ül be a közgyűlésbe a bukott józsefvárosi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]