[{"available":true,"c_guid":"a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","shortLead":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","id":"20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f85d56-8f9d-4fc9-bc93-1073ec63fd82","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","timestamp":"2019. október. 24. 15:05","title":"Rehabilitálta az LMP a tavaly eltiltott politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés vádjával Sztanyiszlav Aszejev ukrán újságírót és bloggert - közölte kedden a Hromadszke ukrán hírportál, a DAN donyecki szakadár hírügynökségnek az ottani \"főügyészségre\" hivatkozó jelentése alapján.","shortLead":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés...","id":"20191022_15_ev_bortonre_iteltek_egy_ujsagirot_a_donyecki_szakadarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fc587d-af34-425f-bfb3-3be9e789cf62","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_15_ev_bortonre_iteltek_egy_ujsagirot_a_donyecki_szakadarok","timestamp":"2019. október. 22. 21:19","title":"15 év börtönre ítéltek egy újságírót a donyecki szakadárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","shortLead":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","id":"20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cff8f73-7794-4c4b-a6da-3fcf1bceddf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","timestamp":"2019. október. 22. 19:37","title":"Mészáros Lőrinc öccsének cége is állami megbízáshoz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német autógyártó társaság vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ). A lap keddi összeállítása szerint a megszorítások főleg a vállalat két hazai gyárát érinthetik.","shortLead":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német...","id":"20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb58159-27e4-45c3-a7e4-763013d2da76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"Brutális megszorításra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","shortLead":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","id":"20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef5887-bafb-4861-8538-dca115f22cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 23. 17:28","title":"Balhé volt a Jobbik megemlékezésén – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség a politikus szerint. Emellett korábban az előző polgármesteri kabinet 8-9 embere is távozott már.\r

\r

","shortLead":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség...","id":"20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd4c13c-242a-47b8-99d9-3cf629f7bccb","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","timestamp":"2019. október. 24. 14:48","title":"Kellemetlen meglepetés fogadta az új polgármestert Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]