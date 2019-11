Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török elnök látogatása ellen.","shortLead":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török...","id":"20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73064-a540-4e06-9eec-8f9b94883b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","timestamp":"2019. november. 07. 15:29","title":"Erdogan feleségével látogatott óvodásokat Kispest MSZP-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3605a952-c9f7-4f24-9329-3ff78cdef7bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így fogadta Orbán a török elnököt. ","shortLead":"Így fogadta Orbán a török elnököt. ","id":"20191107_Orban_Erdogant_is_kivitte_a_teraszra__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3605a952-c9f7-4f24-9329-3ff78cdef7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d20fdd-7cf4-48bd-89c1-71ae7d1a89e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Orban_Erdogant_is_kivitte_a_teraszra__fotok","timestamp":"2019. november. 07. 14:26","title":"Orbán Erdogant is kivitte a teraszra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","shortLead":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","id":"20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888528f2-d834-4836-b26e-451e9a9e619a","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","timestamp":"2019. november. 06. 21:25","title":"Lemondott a palesztinokat segélyező ENSZ-szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","shortLead":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89efb6b7-6bbb-4e09-93f0-640e908d258c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Erdogan a jövő héten találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden évben az év szavát, azt vizsgálva, hogy mely angol kifejezések használata ugrott meg az adott évben a legnagyobb mértékben.","shortLead":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden...","id":"20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5980c9e-4ba9-418b-800d-7ccefed0842c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. november. 08. 09:16","title":"Az év szavát százszor többet használták 2019-ben, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","shortLead":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","id":"20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bb184-8be0-4f57-a634-22a0d1038dfc","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","timestamp":"2019. november. 07. 10:19","title":"Karácsonyék is megpróbálnák visszavenni a Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]