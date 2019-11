Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","shortLead":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","id":"20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3413a2f7-034e-4659-b547-e75b1f22c126","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","timestamp":"2019. november. 04. 08:57","title":"Kiválasztották az X-Faktor versenyzőit, egy nyugdíjas férfi vitte a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","shortLead":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","id":"201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847dd6a-0d27-45a9-ac6a-610a2c0274c6","keywords":null,"link":"/360/201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","timestamp":"2019. november. 04. 14:00","title":"Ilyen is ritkán van: Mészárosék helyét szakemberek veszik át egy cégben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","shortLead":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","id":"20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9172c5de-4615-49f1-83d3-572f8212a2ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","timestamp":"2019. november. 05. 06:41","title":"Íme a Lada-múzeum 260 km/h végsebességű új büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","shortLead":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","id":"20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d180f84b-a304-42e0-aa9d-7f565081f140","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","timestamp":"2019. november. 03. 21:38","title":"Kenguru ugrált a törökszentmiklósi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","shortLead":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","id":"20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d5b830-afc6-4c5e-ae96-294fea6001a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","timestamp":"2019. november. 04. 07:54","title":"Baleset miatt lezárták a budai alsó rakpart egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss World versenyre utazik Londonba. Még nemzeti tánccal is készül.","shortLead":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss...","id":"20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1734f-f80c-42c8-8af8-ba585f4078f7","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","timestamp":"2019. november. 05. 12:05","title":"Zsolnay porcelánból készült Szabadság-szobor is kerül Magyarország Szépe bőröndjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron pont 35 éves klasszikusa után egy zseniális, szintúgy korszakos jelentőségű második rész, és még három, egyre gyengébb folytatás készült. Meg egy bénácska tévésorozat. A részben Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet kedvéért nullázták Az ítélet napja után készült produkciók történéseit, és még Cameron is visszatért a franchise-hoz. Igaz, csak a produceri székbe. Vártuk a csodát, de elmaradt. Kritika. ","shortLead":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron...","id":"20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88eabbf-6182-4043-b11b-864c87fbb3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","timestamp":"2019. november. 03. 20:00","title":"Nagyon akar az új Terminátor-film, de így is egy helyben toporog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]