[{"available":true,"c_guid":"938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","shortLead":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","id":"20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bdb3f4-97f5-4ad9-9277-a6205b54dbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","timestamp":"2019. november. 09. 20:08","title":"Az oroszok szerint Iránnak nincs atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új zugligeti campusában. De számos más építészeti megoldás is ösztönzi még itt közös munkára a hallgatókat.","shortLead":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti...","id":"201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51c2d5-9c57-4b7a-9385-c40c6d894ed6","keywords":null,"link":"/360/201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","timestamp":"2019. november. 10. 16:00","title":"Világszínvonalú otthont kapott Budán az európai hírű dizájnegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc11052-df50-4a66-878b-f0ddf053a5e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meccs felvezetéseként a felezővonalon jelképesen ismét felhúzták a berlini falat, amely aztán a kezdés előtt leomlott.","shortLead":"A meccs felvezetéseként a felezővonalon jelképesen ismét felhúzták a berlini falat, amely aztán a kezdés előtt leomlott.","id":"20191109_A_Hertha_Berlin_hihetetlen_emleket_allitott_a_berlini_fal_osszeomlasanak_30_eves_evfordulojara__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc11052-df50-4a66-878b-f0ddf053a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de39bf60-9ea7-4e78-a088-4ded07ebac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_Hertha_Berlin_hihetetlen_emleket_allitott_a_berlini_fal_osszeomlasanak_30_eves_evfordulojara__video","timestamp":"2019. november. 09. 18:50","title":"A Hertha Berlin hihetetlen emléket állított a berlini fal összeomlásának 30 éves évfordulójára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20191109_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbdd89d-da49-4b5d-a641-9240a8f8c0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 09. 19:44","title":"Ezekkel a számokkal lehetett most több mint kétmilliárdot nyerni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

","shortLead":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

","id":"20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772c2c8-475e-429b-ae9e-109caa09354c","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","timestamp":"2019. november. 11. 06:19","title":"Katasztrofális tüzek veszik körül Sydneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]