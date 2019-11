Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz az Emlékbizottság bélyegein a szociológus és a nemrégiben elhunyt Rajk László. ","shortLead":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz...","id":"20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e6da9-f6bd-4788-be9b-c4af44489cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","timestamp":"2019. november. 09. 18:36","title":"Nem kerül Schmidt Mária-féle Emlékbizottság bélyegeire Rajk László és Solt Ottilia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia állampolgárai - egyebek mellett erről állapodott meg a három ország vezetője vasárnap Ohridban.","shortLead":"A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia...","id":"20191110_Utlevel_nelkul_utazhatnak_egymashoz_a_szerb_alban_es_eszakmacedon_allampolgarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a01ffa-3cfc-4047-b6e0-b08e1ebd8400","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Utlevel_nelkul_utazhatnak_egymashoz_a_szerb_alban_es_eszakmacedon_allampolgarok","timestamp":"2019. november. 10. 14:55","title":"Útlevél nélkül utazhatnak egymáshoz a szerb, albán és észak-macedón állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat...","id":"20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3ff9cd-109f-4a01-9d0d-4cc0a332042e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott kormánynévsorból.","shortLead":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott...","id":"20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c367c61a-e51e-4894-93dd-2feeeb7bd62d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","timestamp":"2019. november. 09. 10:13","title":"Bemutatták az új lengyel kormányt: saját szerepét erősíti a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]