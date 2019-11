Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn.","shortLead":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt...","id":"20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc46c1-602e-4aba-a842-f70309a32a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","timestamp":"2019. november. 11. 18:01","title":"Egyszerre érkezik a novemberi extrapénz a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","shortLead":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","id":"20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae05d205-8e59-476e-8a97-ca104979be92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Rájöhettek, miért lett sok e-cigarettázó tüdőbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első Oroszország–Afrika-csúcstalálkozón. Moszkva már a szovjet időkben is befolyásos játékos volt Afrikában, ahová Putyin most vissza akar térni, de nem lesz könnyű dolga. ","shortLead":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első...","id":"201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef78e04-5530-4150-ae17-b00f8d6f4bea","keywords":null,"link":"/360/201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","timestamp":"2019. november. 11. 11:00","title":"Putyin elindította az Afrika-hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen.","shortLead":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai...","id":"20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf829e51-fba5-4461-8033-14b3dc9551ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","timestamp":"2019. november. 10. 23:14","title":"Hiába ismételték meg a választást, Várföldén nincs eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba a problémáról, hogy túl vagyunk egy ezredfordulón, és ezzel senki nem foglalkozott még filmekben. Az új filmügyi kormánybiztos hiányolja a saját, közép-európaiakra jellemző humort is, és tisztában van azzal, hogy a legtöbb fiatal most már az okostelefonján vagy az okostévéjén nézi a tartalmakat, ezért azt is sejti, lesz vita az alkotókkal, mert mindenki azt szeretné, ha moziban menne le a filmje. Havas Ágnes távozásáról, a Filmalapban történt személyi változásokról és Andy Vajna örökségéról is beszélgettünk. Interjú.","shortLead":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba...","id":"20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b165013-fe31-4bd1-90eb-c0f7d48336f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","timestamp":"2019. november. 11. 06:30","title":"Káel Csaba: Miért ne lehetne Orbán Viktorról is filmet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség megerősítette, hogy rálőtt tüntetőkre. \r

","shortLead":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség...","id":"20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf4b02a-f695-4486-8c7d-137c4878ed2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 11. 05:35","title":"Hongkong: megint éles lőszerrel lőtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt összesen hét gyanúsított letartóztatására tett indítványt két egymást követő napon.","shortLead":"Az ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt összesen hét gyanúsított letartóztatására tett...","id":"20191112_hat_ferfi_es_egy_no_drogkereskedelem_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03576eb8-1f8c-4c01-8359-ae8b6e1dbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hat_ferfi_es_egy_no_drogkereskedelem_elozetes","timestamp":"2019. november. 12. 15:05","title":"Hat férfit és egy nőt vágtak előzetesbe drogkereskedelem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította: távozzon az államfői posztról.\r

","shortLead":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is...","id":"20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b4bad-7749-42c6-8a98-bb036168bc41","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","timestamp":"2019. november. 10. 22:47","title":"Lemondott Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]