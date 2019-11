Hiába rendelkezik valaki gyors internetkapcsolattal, egy weboldal betöltése nem csak ezen múlik, hiszen a különféle háttérfolyamatoknak is szerepe van ebben. Így aztán előfordulhat, hogy egy fejlettnek tűnő lap valójában nagyon lassú, és több időbe telik, mire minden információ megjelenik rajta. Ez rettentő zavaró, és a Google is tisztában van vele. Sőt: ki is fundáltak valamit, amellyel elfogadhatóbbak lehetnek az ilyen helyzetek.

A keresőcég hivatalos blogjában egy új eljárásról ír, amely korábbi fejlesztéseikhez hasonlóan most is az internetezés gyorsítását szolgálná. Arról van szó, hogy a cég Chrome böngészője egy változtatással képes lenne jelezni a web “szégyenfoltjait”, vagyis azokat a portálokat, oldalakat, melyek az átlagnál jóval több idő alatt töltődnek be. A Chrome ezeket a szájtokat látható mód meg is bélyegezné:

© Google

A Google ezen kívül kétféle jelzésen gondolkodik, amik nagy segítséget jelenthetnek az ismeretlen lapra érkezéskor. Az egyik a betöltést mutató állapotcsík, amely egy gyors weblap esetén zöld, míg a lassabbaknál kék színnel jelenne meg. Azoknál, amelyeket a Google rendszere az átlagosnál lassabbnak bélyegez, egy figyelmeztetés is előjönne, hogy a felhasználónak többet kell várnia a tartalom megjelenéséig.

A Google egyelőre nem közölte, mikor tervezi bevezetni a mércét, és azt sem részletezték, mi alapján mérik majd a betöltés sebességét. A keresőcég állítja: tisztában vannak vele, hogy az újítás sokaknak sértő lehet, így olyan eljárást igyekeznek kialakítani, ami mindenki számára elfogadható lesz.

