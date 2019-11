Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány hibájukra, amelyeket a gyártójuk is elismert és javított, illetve javítani fog. Van azonban egy olyan gond is, amelyen nem segíthet a szoftverfrissítés.

A Google szoftverfrissítésekkel kezdi javítani a Pixel 4-ek problémáit, mert hát ezek a készülékek sem hibátlanok. A novemberi biztonsági frissítésben például megpróbálta orvosolni a Smooth Display funkció hibáját (a részletekről itt olvashatnak), illetve várható a 3D arcfelismerés azon problémájának javítása is, hogy akkor is oldható a telefon, ha be van hunyva a felhasználó szeme, ami visszaélésekre adhat lehetőséget. Időközben viszont az is kiderült, hogy van a Pixel 4-eknek egy olyan hibája is, amelyen nem segíthet semmiféle update.

Talán emlékeznek még a 2014-es „bendgate-re”, azaz az akkori iPhone 6-ok hibájára, amelynek következtében az eszközt könnyű volt meghajlítani, ehhez elég volt egy kis nyomást gyakorolni a vékony alumíniumkeretre. Az Apple gyorsan úrrá lett e gondon, és arról is gondoskodott, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Ettől függetlenül azóta minden iPhone-t (és más csúcstelefont is) ebből a szempontból is vizsgálnak, többek között a tortúratesztekben jeleskedő JerryRigEverything YouTube-csatornán. A csatorna „házigazdája”, Zack Nelson tehát a Pixel 4 XL-t is tesztelte ebből a szempontból (is).

Sajnos úgy tűnik, hogy a Pixel 4 XL-nek van egy óriási tervezési hibája, ami lehetővé teszi, hogy könnyen meg lehessen hajlítani (mit hajlítani, inkább törni) az eszközt. Nincs okunk azt hinni, hogy a Pixel 4 jobban szerepelne, ugyanis a kétféle modellnek egyforma a dizájnja. A hajlításteszt 6:40-nél indul a lenti videóban.

Ironikus – jegyzi meg a BGR –, hogy bár a Google szívesen másolja az iPhone dizájn- és funkcióbeli megoldásait, azonban a tartósságot nem sikerült lemásolni. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy mint említettük, az iPhone-okkal is volt korábban hasonló probléma. De a lényeg, hogy a Pixel 4-eknél a szokottnál nagyobb figyelmet kell arra fordítani, hogy milyen zsebben, milyen táskában, hogyan helyezik el.

