A múlt hónapban mutatta be negyedik generációs Pixel telefonjait a Google. A Pixel 4 és a Pixel 4 XL modellbe sok fejlesztés került, és ezek egyike volt a Smooth Display funkció, azaz a 90 Hz-es képfrissítési gyakoriság támogatása. Ez a szívesen emlegetett jellemző a megjelenített tartalomtól függően képes váltani a szokásos 60 Hz-es képfrissítési frekvencia és a jóval nagyobb 90 Hz-es között (ez utóbbinál folyamatosabb lehet a képmegjelenítés, így például a játékoknál szebb lehet a látvány).

© Droid-life

Azonban valami félresikerült, ugyanis jó pár felhasználó arra panaszkodott, hogy a képfrissítés azonnal 60 Hz-re esik vissza, ha a kijelző fényereje 75 százalék alá kerül. (Le is csapta ezt a magas labdát a OnePlus, trollkodott egy kicsit, bár nem sokkal később eltüntette kapcsolódó tweetjét a netről.)

A Google maga is elismerte a problémát, és megígérte, készíti a frissítést, ami lehetővé teszi majd a 90 Hz-et kisebb fényerőnél is. Ígéretét be is tartotta, és a most kiadott novemberi biztonsági frissítésben a tipikus hibajavítások és biztonsági fejlesztések mellett a Pixel 4-ek Smooth Display funkciójával is foglalkozott.

A biztonsági frissítés letöltése után elvileg lehetővé válik a felhasználók számára a 90 Hz-es képfrissítés használata akkor is, ha a fényerő 75 százalék alá esik. A legelső beszámolók szerint ez valóban így van, viszont időközben az is kiderült, hogy a Pixel 4 és a Pixel 4 XL eltérően viselkednek ebből a szempontból. A kisebb modell 42 százalékos fényerőnél 60 Hz-re vált, viszont a Pixel 4 XL képes még minimális fényerő mellett is a 90 Hz-es gyakoriságra. Ez is megerősítheti, hogy a nagyobb modellbe jobb kijelzőt tett a Google.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.