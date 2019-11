Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most számszerűsítették 5 médium esetében, hogy hányszor írták le.","shortLead":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most...","id":"20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d034da0-553e-4aff-bb63-48cef753a066","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","timestamp":"2019. november. 11. 15:13","title":"Ötszázszor írta le a kormányközeli sajtó Karácsonyról, hogy alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot arra, hogy megpróbálják összekötni az életüket.","shortLead":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot...","id":"201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41042-a6ce-4ad4-ab26-18213661d0a5","keywords":null,"link":"/360/201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 13:00","title":"Óriás születik: házasodik a Fiat és a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit várni kell. Viszont lefotóztak egy olyan OnePlus-modellt, amely egyáltalán nem illik be az eddig megjelentek közzé, így van, aki úgy gondolja, valaki már a OnePlus 8-at próbálgatja.","shortLead":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit...","id":"20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474b89c-8642-449c-82f7-1b19d3149a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","timestamp":"2019. november. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott fotók: ez tényleg a OnePlus 8 volna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler szögletes vonalvezetésű ikonikus terepjárójával hamarosan teljesen hangtalanul is suhanhatunk. És a zöld rendszám is jár neki.","shortLead":"A Daimler szögletes vonalvezetésű ikonikus terepjárójával hamarosan teljesen hangtalanul is suhanhatunk. És a zöld...","id":"20191111_a_villanymustang_utan_valaki_meg_meglepodik_az_elektromos_gosztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a7e162-b1ea-4b98-9a53-259faf4464a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_villanymustang_utan_valaki_meg_meglepodik_az_elektromos_gosztalyon","timestamp":"2019. november. 11. 13:21","title":"A villany-Mustang után valaki még meglepődik az elektromos G osztályon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","shortLead":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","id":"20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0a2f-332b-4cc7-87bd-1e2266eac50d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","timestamp":"2019. november. 13. 11:14","title":"Az Interpol segítségével lett meg az M5-ösön lövöldöző román álrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4291cf15-a1a9-4293-a8e1-aa97d7ca751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év leforgása alatt óriási mértékben sikerült csökkenteni a szénerőművek légszennyezését, a jövőben pedig még tovább javulhat a helyzet.","shortLead":"Három év leforgása alatt óriási mértékben sikerült csökkenteni a szénerőművek légszennyezését, a jövőben pedig még...","id":"20191113_kina_legszennyezes_szeneromuvek_kibocsatas_csokkentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4291cf15-a1a9-4293-a8e1-aa97d7ca751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6bb71c-75a2-427d-af98-049a18db0b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_kina_legszennyezes_szeneromuvek_kibocsatas_csokkentese","timestamp":"2019. november. 13. 11:33","title":"Belevágott Kína a légszennyezés csökkentésébe, és elképesztő eredményt értek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]