[{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","id":"20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb54b0-6fc5-4693-87fc-f47e0845aef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","timestamp":"2019. november. 12. 10:38","title":"Pokorni már egyeztet Karácsonnyal a normafai fakivágásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit várni kell. Viszont lefotóztak egy olyan OnePlus-modellt, amely egyáltalán nem illik be az eddig megjelentek közzé, így van, aki úgy gondolja, valaki már a OnePlus 8-at próbálgatja.","shortLead":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit...","id":"20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474b89c-8642-449c-82f7-1b19d3149a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","timestamp":"2019. november. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott fotók: ez tényleg a OnePlus 8 volna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester kabinetvezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője pedig rákontrázott.","shortLead":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester...","id":"20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006bd84-d142-4b10-8f60-73ac50156039","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","timestamp":"2019. november. 11. 14:47","title":"A fideszes képviselő és a kabinetvezető is alpári módon reagált a szekszárdi kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök fenntartotta magának a hallgatás jogát a szicíliai Palermóban tartott tárgyaláson hétfőn, amelyen az olasz állam és a maffia bűnszervezete kapcsolatairól kérdezték.","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök fenntartotta magának a hallgatás jogát a szicíliai Palermóban tartott tárgyaláson hétfőn...","id":"20191111_silvio_berlusconi_maffiaper_olasz_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a3766-0be2-40bb-bde3-7eb64847f412","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_silvio_berlusconi_maffiaper_olasz_allam","timestamp":"2019. november. 11. 19:23","title":"Maffiaperben kérdezték Berlusconit, végig hallgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","shortLead":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","id":"20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e3881-028a-4504-8991-342dcda4ba6a","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","timestamp":"2019. november. 13. 10:20","title":"Jane Fonda bíróság elé állítaná a klímabűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","shortLead":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","id":"20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e956cb-55e6-4579-8bfe-2fa843d18371","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:49","title":"Pintér Sándor volt cége őrizheti a Terror Házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]