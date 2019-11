Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","shortLead":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","id":"20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805eb4f5-e63f-4018-8a91-b284904775e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","timestamp":"2019. november. 12. 17:20","title":"Ismét ugrott egy szintet az ingatlanok ára, Budán egy átlagos téglalakás már 60 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást tesz, ítélet is születhet.","shortLead":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást...","id":"20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b640f4-509b-43d1-9d26-ed2566f39ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","timestamp":"2019. november. 13. 10:01","title":"Hasszán F. azt kérte, ne végezzék ki - élőben a tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d86b0b-de0c-44c3-94a2-8a91673df261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így nem találkozott Dobó Kata Ed Sheerannel.","shortLead":"Így nem találkozott Dobó Kata Ed Sheerannel.","id":"20191112_Dobo_Kata_szelfizett_egyet_Ed_Sheerannel_de_kiderult_atvertek_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d86b0b-de0c-44c3-94a2-8a91673df261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e487717-9867-4c61-9fc1-5658fef3e5ef","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Dobo_Kata_szelfizett_egyet_Ed_Sheerannel_de_kiderult_atvertek_video","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Dobó Kata szelfizett egyet Ed Sheerannel, de kiderült, átverték (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni az ellenzéki képviselők életét a Parlamentben. Ezt mondta Hadházy Ákos a tervezett házszabály-módosításról, amit már Lex Hadházyként emlegetnek. A beszélgetést egyik kollégánk \"zavarta meg\", mikor egy a képviselőtől vett idézetet tartott be elé a felvétel közben. \r

\r

","shortLead":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni...","id":"20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aed92a-364a-412b-b93b-c7215b77a3fb","keywords":null,"link":"/360/20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","timestamp":"2019. november. 13. 16:30","title":"Videó: Reagált Hadházy a parlamenti szigorra, közben őt is táblával zavartuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves megbízatásának automatikus meghosszabbításáról is gondoskodtak.","shortLead":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves...","id":"201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550aa151-a55b-4412-b941-05e2e06a1e89","keywords":null,"link":"/360/201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","timestamp":"2019. november. 14. 07:00","title":"Polt Péter újraválasztása cáfolja a tételt, hogy a hála nem politikai kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","id":"20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e58b60-786c-4ef8-9af1-d029ad9705c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. november. 13. 06:41","title":"Szinte vadonatúj Ferrari F40-et vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tankötelezettség felső korhatárához nem nyúlnának.","shortLead":"A tankötelezettség felső korhatárához nem nyúlnának.","id":"20191112_A_szulo_felelossegeve_tenne_a_KDNP_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e414f6-ff63-4952-ab1f-a7d6e1f6afc4","keywords":null,"link":"/elet/20191112_A_szulo_felelossegeve_tenne_a_KDNP_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","timestamp":"2019. november. 12. 11:07","title":"A szülő felelősségévé tenné a KDNP, hogy szakmát szerezzen a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","shortLead":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","id":"20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065c1cb2-5486-4fc3-b6f2-75abba48e847","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","timestamp":"2019. november. 13. 05:09","title":"Agyonlőttek egy férfit a libanoni tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]