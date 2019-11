Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gázai terroristák célzott likvidálásának folytatásáról beszélt az izraeli külügyminiszter a hadsereg rádiójában csütörtök reggel.","shortLead":"A gázai terroristák célzott likvidálásának folytatásáról beszélt az izraeli külügyminiszter a hadsereg rádiójában...","id":"20191114_Izraeli_kulugyminiszter_bejelentette_hogy_folytatodhatnak_a_celzott_likvidalasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4560f63-6fe2-4aee-be06-43e3bc00b0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Izraeli_kulugyminiszter_bejelentette_hogy_folytatodhatnak_a_celzott_likvidalasok","timestamp":"2019. november. 14. 07:56","title":"Izraeli külügyminiszter bejelentette, hogy folytatódhatnak a célzott likvidálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","shortLead":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","id":"20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebf2bd-7cdf-4811-ba76-fbf640a45ac9","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","timestamp":"2019. november. 12. 09:28","title":"Elkeseredett nyílt levelet írt egy tanár a mindennapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves megbízatásának automatikus meghosszabbításáról is gondoskodtak.","shortLead":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves...","id":"201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550aa151-a55b-4412-b941-05e2e06a1e89","keywords":null,"link":"/360/201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","timestamp":"2019. november. 14. 07:00","title":"Polt Péter újraválasztása cáfolja a tételt, hogy a hála nem politikai kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.","shortLead":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés...","id":"20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d855b70c-6fd3-4cab-b625-26060c9b105b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","timestamp":"2019. november. 13. 12:20","title":"Kitiltás és éves fizetésmegvonás is járhat a rendbontó képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","shortLead":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","id":"20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ba805e-d87d-44c2-add4-cb172ef2bdf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","timestamp":"2019. november. 12. 15:31","title":"Szaúd-Arábiában terrorizmusért elítéltek 38 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű mobilszolgáltatási-rendszere mellé. A vállalat magyar együttműködésben is reménykedik.","shortLead":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű...","id":"20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2223b32-94eb-42a0-bcf5-a11b90b350b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","timestamp":"2019. november. 13. 09:33","title":"Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]