Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","shortLead":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","id":"20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a07b147-5c5d-495a-ac4b-c8eedf7dc281","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","timestamp":"2019. november. 13. 13:10","title":"Megvannak Magyarország legjobb játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","shortLead":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","id":"20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99471aee-1d58-4141-8e97-98bccf13e694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","timestamp":"2019. november. 14. 05:36","title":"Áder szerint a klímaváltozás üzleti lehetőségnek is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben lesz a stadion körül. Az üzemeltetés kemény időszaka utána kezdődik. És valaki bukni fog rajta – olvasható a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben...","id":"20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5ddb5-f29d-4954-95f5-f0a1798b24e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","timestamp":"2019. november. 13. 11:12","title":"Lehet nyereséges a Puskás Aréna? Persze, de azzal a többi pesti stadiont tönkreteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","shortLead":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","id":"20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab01db21-5640-494e-ad38-bfd557701784","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. november. 15. 06:19","title":"Így került egy platformra a Fidesz és a Momentum Baranyi Krisztinával szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","shortLead":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","id":"20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827ccb4-88dc-494a-9f76-4c8aab224703","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","timestamp":"2019. november. 15. 07:50","title":"Félmilliárd forintos kifizetetlen számlát hagyott maga után a Fidesz Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","shortLead":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","id":"20191114_tudopestis_beteg_peking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664f302-8723-42a3-83cc-d9ebf5ab6bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_tudopestis_beteg_peking","timestamp":"2019. november. 14. 05:07","title":"Pestises betegeket kezelnek Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatás független attól, előtte mennyit sportoltak.","shortLead":"A hatás független attól, előtte mennyit sportoltak.","id":"20191113_A_rendszeres_sport_noveli_a_mellrakos_paciensek_tulelesi_eselyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7748ab50-ac9e-4631-a24a-4f0b5147b915","keywords":null,"link":"/elet/20191113_A_rendszeres_sport_noveli_a_mellrakos_paciensek_tulelesi_eselyeit","timestamp":"2019. november. 13. 10:30","title":"A rendszeres sport növeli a mellrákos páciensek túlélési esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]