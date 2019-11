Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek...","id":"20191118_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7891c2-bfd1-4844-8f78-732577a3cf11","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360","timestamp":"2019. november. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán rosszra számít, Vajna adósságot is hátrahagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","shortLead":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","id":"20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a04f8-7715-4f26-a092-1fc033dd7d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","timestamp":"2019. november. 17. 15:22","title":"Komoly előrelépés a Down-szindróma kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","shortLead":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","id":"20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171d61af-52a0-4e7b-b8b4-785a37260d06","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","timestamp":"2019. november. 16. 12:50","title":"Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","shortLead":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","id":"20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bf3f3d-a7e9-45d7-bd07-8ce4e5791bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","timestamp":"2019. november. 16. 14:38","title":"Soros: Orbánnak a nacionalizmus csak egy eszköz, hogy hatalmon maradjon és elfedje a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett háborús bűnöket, és nem emeltek vádat azok ellen a katonák ellen, akik például civileket öltek Irakban és Afganisztánban.","shortLead":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett...","id":"20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21c963a-032b-4a2d-b254-e6b5708a9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","timestamp":"2019. november. 17. 14:32","title":"Háborús bűnök elhallgatásával vádolják a brit kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak meg akarta adni a lehetőséget, míg Angela Merkel pártja, a CDU előzetes vizsgálatot követelt, mondván sok lehet visszaélés. ","shortLead":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak...","id":"20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e99a6a8-4033-44c7-9521-c04dfc0e2479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 17. 07:18","title":"Jön a mindenkinek járó alapnyugdíj Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","shortLead":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","id":"20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73302959-e91a-44a3-bb7b-2c5cfa313765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","timestamp":"2019. november. 17. 20:15","title":"Gyarmathy Éva: „We don’t need your education”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","shortLead":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","id":"20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c8f6f7-df51-42a0-8d4a-e0c6e6867348","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","timestamp":"2019. november. 16. 11:50","title":"A nézőkkel teli lelátóra lőtt rá egy fegyveres New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]