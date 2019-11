Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","shortLead":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","id":"20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cddcb3-db89-47cf-bd4c-1cf69a29b074","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","timestamp":"2019. november. 16. 14:50","title":"Magyar lett az év legjobb természetfotósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","shortLead":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","id":"20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d81fb-93ad-418b-8fd2-aeaa763f28a0","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","timestamp":"2019. november. 18. 11:14","title":"Otthon pumpálta fel az izmait, majdnem le kellett vágni mindkét karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","shortLead":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","id":"20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39568b7-2bb1-46e8-bff0-65e1e1e3141f","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 18. 13:12","title":"Elbukta alelnöki posztját a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","shortLead":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","id":"20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77584b42-5b58-4536-815c-40f90f9ac974","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","timestamp":"2019. november. 18. 06:51","title":"Egy enyingi férfira csaptak le a rendőrök, aki prosítúcióra vehetett rá egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek...","id":"20191118_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7891c2-bfd1-4844-8f78-732577a3cf11","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360","timestamp":"2019. november. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán rosszra számít, Vajna adósságot is hátrahagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","shortLead":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","id":"20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f55785-4516-485e-985d-3320960ab3a3","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","timestamp":"2019. november. 16. 16:57","title":"Így néz ki a világ első vaginamúzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjában, amelyből így elsőként jutott ki az Eb-re. A walesi válogatott kétgólos győzelmet aratott szombaton Azerbajdzsán vendégeként.","shortLead":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki...","id":"20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d19a49-5694-4644-81d6-d9a8ba8918a6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","timestamp":"2019. november. 16. 23:48","title":"A horvátok már kint vannak az Eb-n és Wales is győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40824d1-44b2-49bb-b047-0cef897b78ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","shortLead":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","id":"20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40824d1-44b2-49bb-b047-0cef897b78ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bf3532-cf65-4100-99da-31f27e18075e","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","timestamp":"2019. november. 18. 12:20","title":"Hétfőtől Budapesten látható Gábor Áron rézágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]