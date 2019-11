A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.

Számos streaming zeneszolgáltatás működik manapság, a legismertebbek (mint a Spotify vagy az Apple Music) pedig nálunk is elérhetők. A lista ezzel persze nem ért véget, hiszen ott vannak az internetes adók is, az egyiket ráadásul maga a NASA gondozza. (A partnerek közt pedig a SpaceX is megtalálható.)

Ahogy a BGR írja, a Third Rock Radio évek óta működik, de sokan valószínűleg még a nevét sem hallották. Feltehetően ezért is döntött úgy a NASA, hogy kicsit ismertebbé teszi, és promóciós céllal készült videóban a hallgatottságát is növelni próbálja.

A csatorna érdekessége, hogy szüntelenül sugároz, és általában rock zenéket játszik. Az adó neve azért “third rock”, mert a Föld a harmadik bolygó a Naptól. A zenelista olyan dalokat tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a csillagokhoz, az égitestekhez, illetve a bolygók vándorlásához, de a Hold és az űrutazás is gyakori téma.

A csatornát bárki ingyen hallgathatja, és a legjobb, hogy Magyarországon is elérhető.

