[{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","shortLead":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","id":"20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e6335-9140-4a6b-a9c7-791837d6dad9","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","timestamp":"2019. november. 19. 09:13","title":"Marie Kondo online boltot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két kisgyerek is van. ","shortLead":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két...","id":"20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264cf90-c526-480b-a398-fabe18f9a825","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 11:42","title":"Félresikerült kártevőirtás miatt hárman haltak meg Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára.","shortLead":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan...","id":"20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5952157b-a7e4-486a-8e1f-a9f1220c7eb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","timestamp":"2019. november. 18. 13:27","title":"Hiába pedzegette Trump a Twitteren az újabb találkozót, Kim Dzsong Un nem akar újabb csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást terveznek. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást...","id":"20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f306d-88ea-47a9-ad64-44f666820588","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","timestamp":"2019. november. 19. 06:45","title":"Népszava: Felhagy az ellenzék a radikális parlamenti akciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, másnéven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, másnéven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]