Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.

Egyre többet hallani a Galaxy Fold utódjáról, amit a könnyebb megjegyezhetőség miatt csak Galaxy Fold 2-ként emlegetnek, bár nem valószínű, hogy valóban így is hívják majd a készüléket. Ami viszont biztosabb, az a modellszám, SM-F700F, illetve a Bloom kódnév. Arról is hallani, hogy ennek a telefonnak kagyló kialakítása lenne, azaz emlékeztetne a felújított Motorola Razrra. Jelenleg azt várják, hogy az újabb összehajtható telefont csak a Galaxy S11 után mutatja be a Samsung, azonban a napokban történt valami, ami arra utalt, közel lehet a premier.

A Samsung Africa több támogatási oldalt is elindított az SM-F700F-hez, azaz az újabb összehajtható telefonhoz. Konkrét specifikációkról nincs szó ezeken az oldalakon, viszont láthatók már a jótállással, a személyes támogatással, a hírekkel és a fontos telefonszámokkal kapcsolatos ikonok. Lelkendezett is a tech-sajtó, utalva arra, mennyire figyelemre méltó tény, hogy egy helyi Samsung már felkészült az újabb összehajtható telefon bevezetésére. Azonban azóta levették az oldalt, így egyelőre ugyanott tartunk, ahol eddig, marad az, hogy biztos lesz majd másik Galaxy Fold is, de hogy mikor, az rejtély.

© Galaxy Club

Időközben a Galaxy Club megszellőztette, hogy biztos forrásokból tudja, hogy a Samsung Hollandiában is kiadja az újabb modellt, alacsonyabb áron, mint a Galaxy Foldot. Az „alacsonyabb” szó ne tévesszen meg senkit, nem lesz valóban alacsony az újabb összehajtható ára, legfeljebb egy kicsit kevésbé kell a pénztárca mélyére nyúlni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.