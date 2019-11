Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d642ac-39fc-4d83-9ca5-b8b52d54296d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","timestamp":"2019. november. 15. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Ajándék a nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő este sem lesz különösebben hideg.","shortLead":"Késő este sem lesz különösebben hideg.","id":"20191115_idojaras_pentek_tavaszias_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebaf311-5aca-4618-9899-585a6c7e5452","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_idojaras_pentek_tavaszias_ido","timestamp":"2019. november. 15. 05:29","title":"Tavaszias idővel fordulunk rá a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","shortLead":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","id":"20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8bc15c-cecf-4a0b-8001-76aae8640981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Alig indult el a Disney+, máris berobbant az új Star Wars-sorozat a torrentoldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tévén fogja követni a Puskás Aréna megnyitását Vitray Tamás, aki reméli, az új létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar válogatott ismét emelkedő pályára álljon. Ki volt a legnagyobb zseni, akit a pályán látott, milyen volt élőben látni Puskást? A legendás tévést kérdeztük a megnyitó előtti órákban.","shortLead":"Tévén fogja követni a Puskás Aréna megnyitását Vitray Tamás, aki reméli, az új létesítmény hozzájárul ahhoz...","id":"20191115_Vitray_Tamas_a_stadionavatorol_Haza_akkor_ter_a_magyar_valogatott_ha_elkezd_nyerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e43f4b-495b-4902-87da-b75e18ef425a","keywords":null,"link":"/360/20191115_Vitray_Tamas_a_stadionavatorol_Haza_akkor_ter_a_magyar_valogatott_ha_elkezd_nyerni","timestamp":"2019. november. 15. 14:10","title":"Vitray Tamás a stadionavatóról: Haza akkor tér a magyar válogatott, ha elkezd nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A törvény egy része az Alkotmánybíróság szerint valóban aránytalanul korlátozza a vállalkozók körét. ","shortLead":"A törvény egy része az Alkotmánybíróság szerint valóban aránytalanul korlátozza a vállalkozók körét. ","id":"20191114_Egy_ponton_alaptorvenyellenesnek_mondta_ki_az_Ab_a_lakaslottos_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28dbde44-e68a-4285-a57e-96062e036ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Egy_ponton_alaptorvenyellenesnek_mondta_ki_az_Ab_a_lakaslottos_torvenyt","timestamp":"2019. november. 14. 18:41","title":"Alkotmányellenes a lakáslottós törvény egy ponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korábban sem az SZDSZ, sem az MSZP jelöltjeként nem sikerült nyernie az országgyűlési képviselő-választásokon, most azonban az ellenzéki összefogásnak köszönhetően Érd polgármestere lett. Portréinterjú Csőzik Lászlóval.","shortLead":"Korábban sem az SZDSZ, sem az MSZP jelöltjeként nem sikerült nyernie az országgyűlési képviselő-választásokon, most...","id":"201946_csozik_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923095dc-6334-42df-bb26-675fb8369a9f","keywords":null,"link":"/360/201946_csozik_laszlo","timestamp":"2019. november. 15. 15:00","title":"Csőzik László: \"Plebejus politikus vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","id":"20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21fd74c-a8df-4e2d-8aaf-b7333c13239b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2019. november. 15. 12:05","title":"Izgalmasnak ígérkezik az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]