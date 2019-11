Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","shortLead":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9233dd8-0b03-4e69-9369-021b87ca4eb9","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott ajándék karácsonykor. Bár a kutatás a tengerentúlon készült, eredménye a jellemzően onnan átszivárgó itthoni trendekről is elárul valamit.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott...","id":"20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389d83-9cee-414d-9f40-233fbef2463b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","timestamp":"2019. november. 19. 14:03","title":"Ez lenne az idei karácsony slágerajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276d2bbd-b813-4de9-9e01-a066d4842646","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Két prostituáltat is előállítottak a Borkai-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tata és Jászboldogháza nyerte idén a UNICEF Gyerekbarát Település pályázatot.","shortLead":"Tata és Jászboldogháza nyerte idén a UNICEF Gyerekbarát Település pályázatot.","id":"20191120_Kiderult_melyek_a_leginkabb_gyermekbarat_telepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01111022-bbaf-4314-9737-becd5fd25454","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Kiderult_melyek_a_leginkabb_gyermekbarat_telepulesek","timestamp":"2019. november. 20. 10:26","title":"Kiderült, melyek a leginkább gyermekbarát települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f2e8fd-e8d2-497c-b242-f99112b40f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek német gyerekek, miután egy erős mágnes segítségével világháborús lőszereket húztak partra egy tóból.","shortLead":"Nagyot néztek német gyerekek, miután egy erős mágnes segítségével világháborús lőszereket húztak partra egy tóból.","id":"20191118_vilaghaborus_lovedek_loszer_magnes_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f2e8fd-e8d2-497c-b242-f99112b40f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d567f-e3a0-465a-81ea-efad3ccd343b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_vilaghaborus_lovedek_loszer_magnes_nemetorszag","timestamp":"2019. november. 18. 20:33","title":"Világháborús lövedékeket fogtak ki egy tóból német gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]